Een van de beste zomerlikeurtjes komt uit Apeldoorn

Limoncello is zo'n typisch zomerlikeurtje dat je drinkt op een Zuid-Italiaans strand. Of als je in Apeldoorn op je stoep zit, want daar zit een van de beste limoncello-makers ter wereld. Hun Amante Limoncello won voor de tweede keer zilver op de International Wines and Spirits Competition.

Twee keer de een-na-beste op deze wereldwijd gerenommeerde en grootste competitie. Dat is best bijzonder. Robin van de Beek vertelt dat ze twee jaar geleden zijn begonnen met het bedrijf. "We wilden gewoon de beste limoncello gaan maken. Toen wonnen we dat jaar ook meteen zilver en nu dus weer."

Zuid-Italiaanse likeur uit Apeldoorn

Dat het bedrijf in Apeldoorn zit, heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van deze typische Zuid-Italiaanse zomerdrank. Van de Beek heeft het zelfs in het etiket benadrukt.

"In het etiket hebben we Apeldoornse elementen verwerkt. In de hoeken zitten vier dieren van de Veluwe verwerkt en je ziet wat terug van Paleis Het Loo. Dus wel een knipoog naar onze vestigingsplaats", legt hij uit.

Heel veel Spaanse citroenen

De Apeldoornse likeur is met veel bloed, zweet en tranen tot stand gekomen. Om met enkel de basisingrediënten de juiste verhouding te krijgen, is er lang geëxperimenteerd, vertelt Van de Beek.

"We gebruiken geen kleur- of smaakstoffen en vooral heel veel biologische Spaanse citroenen. Daarmee hebben we nu een geheel eigen kleur, geur en smaak gekregen. En we gaan uit van het principe dat meesterwerken worden gemaakt in kleine oplagen."

