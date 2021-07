Prijs is bevestiging voor Hans en Tanja uit Spankeren

“We hadden nooit verwacht dat we zouden winnen”, zegt Tanja een dag later. “Die nominatie was al een eer.” De telefoon staat al de hele dag roodgloeiend. “We krijgen heel veel reacties”, zegt Hans. “Van media, collega’s, maar ook van mensen die we al jaren niet gesproken hebben. Echt heel leuk.”

Hans en Tanja startten het bedrijf in 2015, overtuigd van het feit dat de veehouderij anders kan. Het stel houdt op hun boerderij rond de zeventig koeien en vijftig stuks jongvee. Alle dieren worden op de boerderij groot gebracht, dus ook de stieren. “We houden ze hier tot ze drie jaar oud zijn”, legt Hans uit. “Dan breng ik ze zelf naar de slager, zodat ze ontspannen blijven.”

Verkoop dicht bij huis

Alle producten die van de dieren komen, verkoopt het stel zelf. “Op vrijdag en zaterdag run ik de winkel”, zegt Tanja. Behalve de winkel bij de boerderij, is er ook een webshop waar besteld kan worden. “Die bestellingen maken we op dinsdag en donderdag klaar en bezorgen we in de regio.” Behalve particulieren zijn ook bedrijven klant bij De Nieuwenburgt. “We leveren aan de Carolina Hoeve, maar ook aan Philadelphia Zorg”, noemt Tanja enkele klanten.

Toekomst voor andere bedrijven

Niet alleen voor zijn eigen bedrijf vindt Hans de prijs van waarde. “Dit is de manier hoe wij werken met de korte keten zoals minister Schouten dat voorstelt. Ik zeg niet dat alle boeren op deze manier kunnen werken, maar er zijn wel meer bedrijven die van deze wijze hun verdienmodel kunnen maken.”