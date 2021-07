Geen fouten rondom Paasbergflat ondanks uitspraak rechter, vindt wethouder

Van fouten van de kant van de gemeente rondom de beëindiging van de opvang van zorgcliënten in de Arnhemse Paarbergflat is geen sprake, stelt wethouder Roeland van der Zee. De Raad van State oordeelde dat daar een schadevergoeding voor moet worden betaald, maar hij vindt nog altijd dat hij goed heeft gehandeld. "Achteraf moet je alleen constateren dat je van de rechter geen gelijk hebt gekregen, maar dat is een kwestie van vooraf je kansen inschatten."

De gemeente trad handhavend op richting Stichting OnderDak nadat die in 2019 besloot in de flat begeleid wonen aan te bieden in het kader van forensische zorg. Ook de buurt kwam hiertegen in protest. De gemeente nam het standpunt in dat het gebruik strijdig was met de geldende bestemming. Onterecht, oordeelde de Raad van State begin dit jaar. Even later werd de gemeente opnieuw op de vingers getikt, omdat ze via een geheime vergadering alsnog probeerde forensische zorg in dat pand te verbieden.

Ik ben blij dat de stoelen hier armleuningen hebben, anders had ik er nu naast gelegen

Maar de interpretatie van de feiten zoals de rechter die beoordeelde, is een grijs gebied, meent Van der Zee. Zelf zegt hij geconstateerd te hebben dat er in de flat gewoon gewoond werd en er dus geen sprake was van een maatschappelijke functie zoals zou moeten. Alle noodzakelijke partijen zijn volgens de wethouder betrokken in de afweging om te gaan handhaven. Van der Zee betoogt op een gegeven moment zelfs met drie juristen aan tafel te hebben gezeten die allen met hetzelfde advies kwamen. "Door tijdsdruk hebben we snel moeten besluiten."

"Ik ben blij dat de stoelen hier armleuningen hebben, anders had ik er nu naast gelegen", reageert Mattijs Loor (D66) die het debat samen met CDA en Partij voor de Dieren aanvroeg. "De uitspraken die het college hier doet over de rechtelijke macht in dit land en hoe juridische kwesties in elkaar zitten, zijn buitengewoon verbazingwekkend." Hij wijst erop dat het om de Raad van State gaat die een ultieme uitspraak deed over hoe 'onze wetgeving en bestemmingsplannen geïnterpreteerd moeten worden'.

'Casinospelletje met belastinggeld'

Van der Zee geeft aan dat hij zich ondanks die uitspraak nog altijd niet aansprakelijk voelt. Tegen die aansprakelijkheid zal hij dan ook een bodemprocedure starten, waarmee hij de juridische strijd nog niet opgeeft. Van der Zee stelt dat OnderDak tijdens de rechtsgang heeft geleerd om de juiste omschrijving van hun activiteiten voor te leggen die door de Raad van State is geloofd. "Knap dat de stichting in een paar maanden tijd Raad van State-proof is geworden", reageert Jan Hutten (CDA) cynisch.

De kansenafweging van de wethouder lijkt wel een casinospelletje, constateert Coen Verheij (PVV). "En de kosten zijn voor de belastingbetaler."

4,1 miljoen euro

Het bedrag dat OnderDak meent te moeten ontvangen, is inmiddels opgelopen tot 4,1 miljoen euro, vertelt Van der Zee. "Dat blijft maar stijgen en is niet onderbouwd." Wel legt de wethouder uit daarvoor verzekerd te zijn met een ton eigen risico. Daar bovenop draagt de gemeente de proceskosten, ambtelijke uren en advocaatkosten.

Een motie van afkeuring richting Van der Zee en collega-wethouder Cathelijne Bouwkamp redde het niet. Wel werd afgesproken juridische adviezen voortaan beter vast te leggen, zodat de raad deze beter kan volgen.