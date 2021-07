Vierdaagse uit financiële zorgen dankzij steun overheid

"We hebben gebruik gemaakt van de regelingen die de overheid open heeft gesteld. Daarmee kunnen we dit jaar de salarissen van het personeel en andere vaste lasten, zoals de kosten van ons kantoor betalen", zegt Sackers. Vorig jaar kon de Vierdaagse door corona niet doorgaan en ook dit jaar gooide het virus roet in het eten.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Voor de organisatie een flinke financiële domper. "We zijn voor 75 procent afhankelijk van het inschrijfgeld van de deelnemers. Die inkomsten vallen dit jaar volledig weg", vertelde de marsleider eerder dit jaar.

Sackers voorzag dat het moeilijk zou worden om zonder inschrijf- en sponsorgelden het hoofd boven water te houden. Dankzij onder meer de NOW-regeling en dus financiële steun van het Rijk is dat gelukt.

Komende dinsdag zou de start zijn van de Vierdaagse.

In 2020 besloten, legt Sackers uit, veel ingeschreven wandelaars een gedeelte van hun inschrijfgeld niet terug te vorderen. Dat samen met de NOW-steun sleept de stichting door de moeilijke periode. "Zonder die steun en de wetenschap dat we twee jaar achtereen geen Vierdaagse mochten houden, hadden we er financieel anders voor gestaan."

Volgend jaar weer blije gezichten op de route? Sackers: 'Wandelaars staan te popelen.' Foto: ANP

Voorbereidingen weer van start

Want ook dit jaar dus geen duizenden wandelaars, volgeboekte campings en hotels en volop feest in de binnenstad, maar de Vierdaagse-organisatie zit niet stil. Na de zomervakantie, in september, beginnen de voorbereidingen op de Vierdaagse van volgend jaar. Als de inschrijving begin volgend jaar wordt opengesteld, komt er ook weer geld binnen.

Hoe paradoxaal is dat vooruitzicht met gisteren, de dag van het interview. Eenzaam en alleen zit de Nijmeegse hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit op het kantoor van de Vierdaagse van Nijmegen aan de Berg en Dalseweg, niet ver van de Wedren waar sinds jaar en dag tienduizenden wandelaars op pad gaan en ook weer terugkeren. Zodra marsleider Sackers begint te praten galmt zijn stem door de ruimte. "Ja, dat klinkt heel onnatuurlijk. Het is hier heel erg leeg.”

Geld dat we overhouden, proberen we te investeren

De stichting maakt elke maand kosten, zegt de eerste Nijmeegse marsleider van de Vierdaagse. "We hebben organisatiekosten, de vaste lasten en de kosten voor het onderhoud van het kantoor." Een 'normaal' vierdaagsejaar kost bijna vijf miljoen euro, leert een blik op de site van de stichting. In 2020 toen de marsen voor het eerst door corona niet doorgingen bedroegen de kosten nog altijd 1,2 miljoen euro, waarvan de helft opging aan personeelskosten.

Zie ook: Vierdaagse geeft deelnemers extra geld terug na afgelasting

Ze zijn een niet-commerciële organisatie, benadrukt de Nijmegenaar. "Houden we geld over na een Vierdaagse, proberen wij dat eigenlijk te investeren in de kwaliteit van het evenement."

Feit is dat de wandelaars de voorbije jaren fors meer zijn gaan betalen om mee te mogen doen aan vier dagen wandelen in en om Nijmegen in de derde week van juli. Drie jaar geleden zagen de lopers zich geplaatst voor 25 procent meer inschrijfgeld. Tussen 2012 en 2018 was deelname bijna 67 procent duurder geworden, volgens de organisatie onder meer door prijsstijgingen bij leveranciers, strengere eisen aan verkeersmaatregelen en veiligheid en minder sponsorgeld.

Zie ook: Wandelaars over duurdere Vierdaagse: van 'valt nog best mee' tot 'schandalig!'

De marsleider kijkt liever vooruit na twee Vierdaagseloze jaren. “Ik ga heel positief het nieuwe jaar in, dat wil zeggen na de zomer starten we weer op, in het vertrouwen en met perspectief dat we in 2022 eindelijk weer echt gaan wandelen en de 104e Vierdaagse aan wandelaars, supporters en publiek kunnen aanbieden.”

Vroeg besluit marsen af te blazen

Al in januari besloot de stichting dat de 104e editie dit jaar niet zou plaatsvinden. "We hadden ons van alle kanten laten adviseren", zegt de marsleider. "Vorig jaar ging het afgelasten met veel meer emotie gepaard. Nu maakten we die beslissing vooral met het verstand. Het verstand zegt soms andere dingen dan je hart, maar ik denk dat het een goede beslissing is geweest."

Hij voegt er meteen aan toe dat hij op dit moment geen enkel idee heeft hoe de zomer van 2022 eruitziet. "We houden er natuurlijk rekening mee dat het nog niet gedaan is met de coronamaatregelen en het zou kunnen dat dit complicaties betekenen voor ons."

Het kriebelt bij iedereen

Punt van zorg bij hem is het behouden van het internationale karakter van de marsen in Nijmegen. In 2019, de laatste gehouden Vierdaagse, trok die naast Nederlanders deelnemers uit 28 landen. "Dat kan nu een probleem worden als bepaalde landen niet willen dat hun wandelaars naar Nederland vertrekken of er andere extra maatregelen gelden waardoor we internationaal minder toonaangevend zijn. Maar als er ook maar enige kans is om de Vierdaagse te organiseren gaan we ervoor. Het kriebelt bij iedereen, bij ons en de vrijwilligers om deze nare periode achter ons te laten."

Zijn er straks genoeg vrijwilligers?

Al die anonieme krachten achter het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Ook zij baren de Nijmegenaar zorgen: "We hebben het evenement twee jaar niet mogen organiseren en wat betekent dat voor de betrokkenheid van je vrijwilligers? Zijn ze bereid om de draad weer op te pakken, zoals ze dat altijd gedaan hebben?"

Door de explosieve stijging van de coronabesmettingen is samenkomen nu niet mogelijk. "Dat was wel het aanvankelijke plan, om ze op enig moment allemaal naar Nijmegen te halen om elkaar weer eens echt te zien en niet via Teams of Zoom. Dat moeten we nu even uitstellen." Bij de wandelaars ziet Sackers dat probleem van oppakken van de draad niet. "Die staan na twee jaar te popelen."

Het is uiterst onzeker of in 2022 veel buitenlandse wandelaars meedoen in Nijmegen. Foto: ANP

Zie ook: