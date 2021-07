Steun voor maatschappelijke organisaties in West Betuwe weer verlengd

De coronamaatregelen zijn sterk versoepeld. Toch kunnen organisaties zoals dorpshuizen, musea, verenigingen en activiteiten-organisaties nog steeds in de problemen komen door de eerder geldende maatregelen. Wethouder Rutger van Stappershoef: “Ik ben blij dat de samenleving weer op gang komt. Maar dat betekent niet dat alles zomaar vanzelfsprekend kan opstarten. We weten ook niet precies welke naschokken er nog komen. We willen organisaties in West Betuwe tijd en ruimte geven om gebruik te maken van deze compensatieregeling.”



Samenleving en leefbaarheid

Het staat vast dat de non-profit organisaties met een maatschappelijk doel in West Betuwe baat hebben bij de compensatieregeling. Tot nu toe hebben al 85 organisaties steun aangevraagd en is er 450.000 euro uitbetaald. Van Stappershoef vindt het belangrijk dat deze organisaties hulp kunnen aanvragen: “Zij zijn de motor in onze samenleving. En houden de leefbaarheid in onze dorpen en stadjes in stand”. Naast deze compensatieregeling kunnen organisaties ook uitstel van huur of leningen aanvragen.



Financiële vergoeding

De gemeente steekt een helpende hand uit bij financieel nadeel tot maximaal 15.000 euro. En vergoedt per aanvraagronde 50 procent, tot 7500 euro. Bedragen tot 500 euro zijn voor rekening van de organisatie. Het gaat om aantoonbaar financieel nadeel als gevolg van de coronamaatregelen. Naast deze financiële compensatie gaat de gemeente coulant om met uitstel van betaling van huur en leningen. Maatschappelijke organisaties hoeven tot 1 december 2021 geen huur of leningen te betalen. Zij moeten dit uitstel wel aanvragen bij de gemeente.



Aanvragen

Het is mogelijk om tot en met 31 december 2021 de regeling en het uitstel van betaling aan te vragen. Dat kan via www.westbetuwe.nl/compensatieregeling. Daar vindt u alle informatie en voorwaarden.

