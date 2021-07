STA wil volleybaltalent beter benutten

"Wij proberen talent te zoeken in de regio Achterhoek, niet daar buiten", laat Eric Maan van STA weten. "Die proberen wij op te leiden voor het hoogste niveau, als deze jongens en meiden tenminste die ambitie hebben." Hoewel Active Living Orion (Doetinchem) en Longa '59 (Lichtenvoorde) grote clubs zijn in het Achterhoekse volleybal, wil de stichting zich niet door deze clubs laten leiden. STA moet een onafhankelijk opleidingsplatform zijn voor alle volleyballers uit de regio, vindt Maan: "Het allerbelangrijkste is wel dat we dit echt onafhankelijk willen doen."



Voor de talenten van de STA zijn de trainingen een aanvulling op de normale clubtrainingen. "Het is gewoon perfectioneren wat er te perfectioneren valt in je techniek", laat Ties Buiting weten. Mede-STA'er Teun Elburg sluit zich hierbij aan: "Je leert echt de kleinste dingen op techniek te beheersen en als je echt beter wilt worden in het volleybal, dan zijn dat leuke aandachtspunten." De twee deelnemers hebben in ieder geval dezelfde ambitie als de organisatie zelf. "Ik denk sowieso de Eredivisie halen", vertelt Elburg. "Dat is denk ik de droom van iedere volleyballer."



Achterhoeks Talent

Volgens Maan is er genoeg Achterhoeks talent en kunnen er bij de heren, die bij de STA trainen, over enkele jaren al twee of drie Achterhoekers in de eredivisie spelen. "Voordat we dat bij de dameslijn voor elkaar hebben zal nog wel een paar jaar zijn", verwacht Maan. "Ik denk in de komende vijf jaar een stuk of twee of drie."

💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: