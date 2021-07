Sembena werkt in de kinderopvang en voert vandaag actie: 'Het loopt de spuigaten uit'

35 Gelderse locaties van kinderopvang-organisaties staken vandaag (op een totaal van 538 landelijk). Een groot deel van de medewerkers gaat ook naar de manifestatie van vakbond FNV in Nieuwegein. De bond vindt het loonbod van drie procent te laag. Er is veel te weinig aandacht voor de hoge werkdruk in de kinderopvang.

Daar is Thérèse Hasselbaink (50) het helemaal mee eens. Ze gaat daarom vandaag zeker naar de bijeenkomst in Nieuwegein. Hasselbaink werkt al 27 jaar als medewerker in de BSO (nu bij Skar in Arnhem), en heeft de werkdruk in die jaren zien toenemen. "De groepen zijn groter geworden en we hebben er elke keer meer taken bijgekregen. Het wordt steeds pittiger, ook al omdat er veel kinderen zijn met een rugzakje, om het zo te zeggen."

Veel stress

Ze staakt, zegt Hasselbaink, om te laten zien dat de werkdruk eenvoudigweg te hoog is. "Er is veel stress, collega's dreigen om te vallen. We hebben al twintig jaar geen actie gevoerd, maar nu is wat mij betreft de maat vol. De groepen moeten kleiner, en wat mij betreft komt de groepshulp per direct weer terug. Die is wegbezuinigd, maar nam ons altijd veel huishoudelijk werk uit handen."

Hasselbaink hoopt dat de staking tot de noodzakelijke veranderingen gaat leiden. "Als we willen voorkomen dat er mensen omvallen, moet er wat gebeuren. Of ik goede hoop heb? Je moet altijd van het beste uitgaan, vind ik."

'Werkdruk loopt spuigaten uit'

Ook Sembena Jeroe werkt in de kinderopvang en staakt vandaag. "De werkdruk loopt de spuigaten uit. Ik vind extra salaris niet het belangrijkste. De essentie is dat we de kinderen niet meer kunnen geven wat we willen. Er moet eindelijk weer aandacht komen voor de kinderen. Dat is het belangrijkste. Daarom staak ik."

