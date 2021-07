In wijken waar weinig mensen een coronaprik halen, komt de prikbus langs

Een bewoner van de wijk Geitenkamp stapt de geblindeerde touringcar in die naast het MFC De Wetering staat. Een geel verkeersbord verklaart dat dit een vaccinatielocatie van de GGD is. Wie wil, kan hier een Janssen-prik krijgen.

"Ik laat me hier inenten omdat het dan in één keer klaar is", zegt de man als hij buiten de verplichte vijftien minuut wachttijd uitzit. "Niet twee vaccinaties, maar gewoon één. Ik had een afspraak gemaakt via de GGD, maar die heb ik nu afgezegd, dit is veel makkelijker."

Vaccinatiegraad

GGD Gelderland-Midden zet sinds dinsdag de vaccinatiebus in wijken waar nog maar weinig mensen een eerste prik hebben gehaald. "Er zijn genoeg wijken waar mensen onvoldoende informatie hebben over het vaccineren of de drempel te hoog vinden om naar een prik-locatie te komen", zegt een woordvoerder van GGD Gelderland-Midden. "In de toekomst wil je overal voldoende vaccinatiegraad: als je plekken hebt waar een groep een lage vaccinatiegraad heeft, is daar juist kans op uitbraken. Nu zie je dat bijvoorbeeld heel erg onder jongeren. Die vaccinaties lopen nog."

GGD Gelderland-Midden is vooralsnog de enige in onze provincie die zo'n prikbus inzet. Naast Arnhem doet hij binnenkort ook Scherpenzeel aan. De GGD is nog in overleg met andere gemeenten of zo'n prikbus zin heeft. Dan wordt niet gedacht aan wijken waar vooral jonge mensen wonen die nog maar net zijn uitgenodigd voor een eerste prik, maar aan wijken waar de inwoners moeilijk bereikt worden via de gewone weg.

Ook GGD Noord- en Oost-Gelderland laat weten nog in overleg te zijn met gemeenten hoe ze op bepaalde plekken de vaccinatiegraad kunnen verhogen. Een vaccinatiebus is daarbij één van de opties.

Rustig

Het is nog rustig bij de prikbus op de Geitenkamp. Op de eerste dag, afgelopen dinsdag in de wijk Klarendal, kwamen maar vijftien mensen langs. Volgens de GGD-woordvoerder moet er vooral nog meer ruchtbaarheid gegeven worden aan het feit dat de bus er überhaupt staat.

