Er zijn naast blauwe of roze, nu ook regenboogmuisjes: 'Is dit een grap?'

Het leek ze zo'n leuk idee. Als kraamzorginstantie zagen ze gelijk mogelijkheden toen er naast roze en blauwe muisjes ook regenboogmuisjes op de markt kwamen. En dus plaatste kraamzorgafdeling Zuid-Gelderland eind juni een berichtje op hun Facebook-pagina met een foto van de muisjes in alle kleuren. Als service aan hun klanten. De teller staat nu anderhalve week later op meer dan 10.000 reacties. Voor het grootste gedeelte negatief.

Een greep uit de reacties:

An: "Is dit een grap??? Ongelofelijk dat jullie hieraan meewerken? Bij de geboorte ben je of jongen of meisje!! Niet meer niet minder. Walgelijk. Heb geen kraamzorg meer nodig maar had ik dat wel dan waren jullie de laatste geweest die ik mijn baby toe zou vertrouwen.."

Ook Anneke is tegen de nieuwe muisjes: "De mensen die dat verzinnen kunnen beter een baan gaan zoeken ipv. die flauwekul. Ga iets nuttigs doen. Op deze manier stimuleer je het alleen maar. Het wordt toch ook niet genderneutraal geboren? Of het is een jongetje, of het is een meisje. Meer keus is er niet."

Steffie is ook negatief: "Ik slaak een diepe zucht! Hoever kan men gaan om alle tradities af te schaffen en daarvoor in de plaats iets onnozels en absurds te bedenken? Steeds meer mensen lopen met kronkels in hun brein."

De tekst gaat verder onder de bewuste Facebook-post:

GEKLEURDE LANDGENOOTJES. Een geboorte moet gevierd worden! In Nederland doen we dit al sinds jaar en dag met een... Posted by Kraamzorg Zuid-Gelderland on Wednesday, June 23, 2021

Ze zijn er bij het kraamzorgbureau zo van geschrokken, dat dat niemand er iets over wil zeggen. "De communicatiecollega is er vandaag niet en misschien wil ze u morgen wel terugbellen. Maar houd er rekening mee dat we er niets over gaan zeggen."

'Het is gewoon een aanvulling'

Directeur Olaf Ouwerkerk van het Rotterdamse bedrijf dat de muisjes maakt is verbaasd. "Het is gewoon een aanvulling op het bestaande en niet meer dan dat. Extra keuze dus. We leggen niemand wat op, maar soms zijn blauw en roze niet zo toepasselijk. En meer wil ik er niet over zeggen. Het is zo'n negatieve energie."

Het COC Regio Nijmegen is sprakeloos over de negatieve reacties op de nieuwe muisjesvariant. Ap Willemsen, voorzitter COC Regio Nijmegen vindt het te gek voor woorden. "Het is niet het afschaffen van de roze of blauwe muisjes, het is een aanvulling. We leven hier in vrijheid en mogen zelf de keuze maken wat we op onze beschuiten smeren. Ik snap niet waarom mensen zich hier druk over maken. De intolerantie tegen deze regenboog gender-neutrale muisje geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is om gendergelijkheid voor elkaar te krijgen."

'U krijgt niemand te spreken'

Nog maar een keer gebeld met de kraamzorg. "We hebben besloten er niets over te zeggen en u krijgt er ook niemand over te spreken." Els Rommes van de afdeling Gender and Diversity Studies van de Radboud Universiteit in Nijmegen wijst er nog maar eens op 'dat zelfs in de vorige eeuw nog juist roze de mannelijke kleur was waar jongetjes in werden gekleed. En dat er dus helemaal geen traditie verloren gaat'. Bovendien is ze blij dat er nu meer keuze is: "Iedereen kan in vrijheid kiezen en zo hoort het ook."