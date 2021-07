Peter R. de Vries betrokken bij veel Gelderse misdaadzaken

Posbankmoord

Alex Wiegmink ging in 2003 hardlopen op de Posbank en kwam niet thuis. Zijn auto met zijn stoffelijk overschot werd later die dag uitgebrand teruggevonden in de bossen bij het Brabantse Erp. De Vries had daarna vrijwel wekelijks contact met Peter Wiegmink. Pas in 2016 werden twee verdachten in de zaak Wiegmink opgepakt, mede door toedoen van De Vries. Frank S. en Souris R. kregen uiteindelijk 18 jaar cel.

Alex Wiegmink. Foto: Omroep Gelderland

Puttense moordzaak

Peter R. de Vries heeft zich ook altijd ingezet voor de 'Twee van Putten', Herman du Bois en Wilco Viets, die jarenlang onterecht vastzaten voor de moord op Christel Ambrosius, beter bekend als de Puttense moordzaak. De 23-jarige stewardess werd in 1994 vermoord en verkracht in het huis van haar oma. Er werd sperma aangetroffen, maar dat bleek niet van Du Bois of Viets. Justitie hanteerde de 'sleeptheorie': het sperma zou afkomstig zijn van een eerder seksueel contact en tijdens de verkrachting zijn ‘versleept’ uit de vagina van het slachtoffer. De Vries had veel kritiek op het onderzoek en wijdde tientallen tv-uitzendingen aan fouten in het onderzoek. Vooral door zijn inspanningen kwamen de mannen na zeven jaar vrij en kregen een schadevergoeding. Hij noemde hun vrijspraak 'het mooiste moment van mijn carrière'. Uiteindelijk werd Ron P. veroordeeld voor de moord: 15 jaar en 6 maanden celstraf.

Christel Ambrosius. Foto: Omroep Gelderland

Verdwijning van Henk Peters

De Vries besteedde in zijn tv-programma ook aandacht aan de zaak Henk Peters, die tijdens Koninginnenacht in Arnhem in 2009 verdween. Het lichaam van de hobbyfotograaf is nooit gevonden. Desondanks werd Frans J. uit Oosterbeek een maand later opgepakt voor de moord op Peters. Hij bleef ontkennen, maar werd - omdat er wel veel bewijs is - in hoge beroep veroordeeld tot 18 jaar cel.

Henk Peters. Foto: Eigen foto

Joran van der Sloot bekent rol verdwijning Natalee Holloway

Spraakmakend was de tv-uitzending van Peter R. de Vries in 2008 waarin Joran van der Sloot uitspraken deed over zijn betrokkenheid bij de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway. Deze uitspraken werden geregistreerd door verborgen camera's en microfoons die waren aangebracht in de auto van Patrick van der Eem uit Lathum, die Van der Sloot allerhande vragen stelde over de verdwijning. De twee hadden elkaar leren kennen in een casino in Nijmegen, waar Van der Eem het vertrouwen van Van der Sloot won. De Vries kreeg een Emmy Award voor deze reportage.

Joran van der Sloot (rechts). Foto: Omroep Gelderland

Verkrachting en moord van Anne Faber

De Vries hield zich ook bezig met de moordzaak Anne Faber. Ze groeide op in Elst en studeerde in Nijmegen. Anne verdween tijdens een fietstocht en bleek te zijn ontvoerd, verkracht en gedood door Michael P. Hij kreeg uiteindelijk 27 jaar en 8 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Vier maanden minder dan zijn oorspronkelijke straf vanwege de hardhandige manier waarop hij werd aangehouden. Hij liep daarbij een schouderbreuk op. De Vries hekelde onder meer de fouten die gemaakt zijn bij de detentie van Michael P., waardoor het kon gebeuren dat hij Anne Faber vermoordde. "Het rapport over Michael P. is vernietigend en om des duivels van te worden ...", schreef hij daarover.

Anne Faber. Foto: politie

Verdwijning Jos Mahler

Jos Mahler uit Doornenburg verdween in 1998, samen met zijn Poolse vriendin Majka en zijn vrienden Pawel en Robert, na een avond stappen. Vijftien rechercheurs werden op de zaak gezet. Maar pas in 2015 werd zijn auto in Huissen gevonden. "De vondst van de in 1998 verdwenen Jos Mahler is weer een klinkend succes van speurhondenteam Signi. TOP! Chapeau!," reageerde Peter R. de Vries toen. In de auto werden de lichaamsresten van het verdwenen viertal gevonden.

De auto van de vermiste Jos Mahler. Foto: Omroep Gelderland

