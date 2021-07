Wie is Kamil Pawel die vastzit voor de aanslag op Peter R. de Vries?

De politie hield donderdag in Tiel een automobilist staande, omdat ze dacht dat deze Pool - Kamil Pawel E. - achter het stuur zat. Dat was niet het geval. De volgende dag arresteerde de politie hem alsnog, maar liet ze hem weer gaan.

Buurtbewoners in Maurik vertellen over de opgepakte Pool.

E. heeft aan de Goudenregenstraat in Maurik een eenmanszaak en is actief als timmerman, schilder en glaszetter, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Hij had zich op 4 juni laten registreren met zijn klusbedrijf.

Twee jonge kinderen

De politie viel woensdagnacht om 3.15 uur de woning van E. binnen. Volgens buurtbewoners heeft de man twee kinderen van 8 en 12 jaar en is zijn vrouw vier maanden zwanger en spreekt ze uitsluitend Pools. Hij spreekt gebrekkig Nederlands, maar groette de buren vriendelijk als hij de vuilnis buitenzette, zegt een buurvrouw.



De Goudenregenstraat in Maurik. Foto: Omroep Gelderland

Buren die we spreken zeggen dat het gezin eerder in Tiel woonde. In de woning van E. in Maurik woonde eerder een Turks gezin. Dat zou de woning in de Goudenregenstraat aan het gezin van E. hebben onderverhuurd. De afgelopen dagen surveilleerde de politie veelvuldig in de Goudenregenstraat.

Aangedaan

Een Maurikse is aangedaan door de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. "Ik hoop echt dat-ie het redt. Ik ken hem niet persoonlijk, maar hij zet zich overal intens voor in." Over de aanhouding: "Alweer in Maurik, dachten we nog. En toen dachten we: dat zal toch niet de persoon zijn tegenover ons, van wie de auto is opgehaald.”

“Zo'n klein dorp als Maurik, dat verwacht je helemaal niet”, zegt een ander. “En dan hebben ze dezelfde man, begrijp ik nu, opgepakt wegens een bedreiging in Tiel. Zaterdag is hij vrijgelaten en weer naar de straat gekomen.”

Auto gestript

Bij de huiszoeking woensdagnacht is de auto van E., een witte Toyota, helemaal binnenstebuiten gekeerd. In de wagen lag mogelijk munitie. Een bergingsbedrijf heeft E.'s auto meegenomen.

De tweede verdachte in de zaak-De Vries en die in volledige beperking zit en volgens de politie uit Rotterdam komt, zou ook een woonadres in de Tielse wijk Passewaay hebben.

