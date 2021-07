Afsteekverbod vuurwerk strop voor verkopers in Apeldoorn: ‘Het maakt mijn zaak kapot’

“Een definitief afsteekverbod is de strop voor mijn bedrijf, het is echt een drama als dat gaat gebeuren”, aldus Nathalie de Vries die al vijftien jaar de Apeldoornse vuurwerkwinkel Ed Raket runt. “Ik denk dat de gemeenteraad ook niet inziet wat ze met zo’n beslissing een gezin aandoen. We lijden er allemaal onder.”

Apeldoorn wijkt af

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad de motie Afsteekverbod vuurwerk aangenomen. Hiermee geeft de raad aan van plan te zijn een verbod op het afsteken van vuurwerk in te voeren, een voornemen dat afwijkt van de landelijke richtlijn. Om het afsteekverbod definitief te maken, moet het verbod worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Tijdens de vergadering van afgelopen donderdag is besloten dat het voorstel besluitrijp is. Dat betekent dat er aanstaande donderdag wordt gestemd over de APV-wijziging. Wanneer de meerderheid van de raad voor is, is daarmee het afsteekverbod. Alles wijst erop dat een meerderheid van de raad voor het verbod gaat stemmen. Toch lieten het gemeentebestuur en de politie eerder al weten dat het verbod niet te handhaven is.

Boos, verdrietig en slapeloze nachten

Nathalie probeert al ruim twee jaar de gemeenteraad op andere gedachten te brengen, maar vooralsnog lijkt dat niet te lukken. “Ik heb samen met andere vrouwelijke vuurwerkhandelaren een actiegroep opgericht, meerdere gesprekken gehad met lokale politici en de burgemeester is zelfs in mijn winkel geweest. Maar toch lijkt de gemeenteraad mij niet te horen”, aldus een gefrustreerde Nathalie. “Ik voel me boos, verdrietig en lig ’s nachts urenlang wakker.”

‘Ik laat het er niet bij zitten’

Mocht het verbod definitief worden, dan is de strijd van Nathalie daarmee nog niet voorbij. “Ik laat het er zeker niet bij zitten. Ik ben al in gesprek met een advocaat en dat ga ik dan zeker doorzetten. Wat mij betreft moet de gemeente ons een schadeclaim geven, want ik ga niet mijn zaak kapot laten maken door een stomme beslissing van de gemeente.”

Ondanks alle kritiek kijkt Nathalie wel uit naar het moment dat de gemeenteraad definitieve beslissing neemt. “Ik ben blij dat donderdag een besluit genomen gaat worden, dan kunnen we tenminste verder. Die onzekerheid is eigenlijk het allerergst.”