Doetinchem krijgt eerste waterstofinstallatie

“Voor ons is deze ontwikkeling weer een mooi voorbeeld van de centrumfunctie die Doetinchem vervult”, laat wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem weten. “Bovendien past dit initiatief mooi bij de duurzaamheidsambities van het bedrijventerrein." De dichtstbijzijnde waterstofinstallatie bevindt zich op dit moment in Arnhem. De installatie bij Kuster Energy aan de Braamtseweg wordt de eerste in de Achterhoek en is in eerste instantie bedoelt voor het openbaar vervoer.



Vervoerder Arriva maakte eerder dit jaar bekend vanaf december tien twaalf meter lange waterstofbussen te laten rijden door de regio. “Normaal staat er veertien maanden voor de bouw van een waterstofinstallatie, maar wij moesten het in een korte tijd realiseren”, laat commercieel directeur Jan Pieter de Wilde van Kuster Energy weten. “Dat wordt een uitdaging, maar alle betrokken partijen zeggen dat de installatie op 14 december draait, dus daar gaan we vanuit.”



Nog niet voor grote publiek

Volgens De Wilde is waterstof momenteel nog geen brandstof voor het grote publiek: “Het zal eerst meer voor zakelijk verkeer zijn, maar waterstofauto’s zijn wel verkrijgbaar bij sommige dealers. Het dichtstbijzijnde waterstoftankstation is nu in Arnhem, dan rij je vanuit Doetinchem niet even op en neer. Als er een pomp in de buurt zit, ben je misschien ook wel geneigd naar een waterstofauto te kijken.”





