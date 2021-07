'Er is een heel belangrijke Nederlander neergeschoten', zegt Peter Wiegmink over Peter R. de Vries

Peter Wiegmink, broer van de in 2013 in Rheden vermoorde Alex Wiegmink. Foto: Omroep Gelderland

"Ik denk dat ik vannacht helemaal niet slaap", reageert Peter Wiegmink uit Lathum op de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De twee kwamen in 2003 met elkaar in contact door de moord op Peters broer, Alex Wiegmink. "Als hij er niet was geweest, ben ik bang dat de moord op mijn broer Alex nooit opgelost was geweest."

"Ik ben ongelooflijk geraakt", vervolgt Peter Wiegmink. "Ik wist niet wat ik hoorde, ik was met stomheid geslagen. Maar aan de andere kant wist ik en voelde ik ook wel een klein beetje dat dit er misschien ooit nog een keertje in zou zitten", zegt hij, doelend op de gevaarlijke kringen waarin Peter R. de Vries zich als misdaadverslaggever in begaf.

In 2003 nam Peter Wiegmink contact op met De Vries. "Vanaf dat moment heb ik een relatie met hem opgebouwd. We zijn gewoon hechte vrienden van elkaar geworden. We hadden bijna wekelijks contact." Vorige week ontving hij voor het laatst een appje van hem.

'Ik ben woest, ik ben laaiend'

Peter R. de Vries had niet alleen vijanden in de criminaliteit, maar ook criticasters in de media. Onterecht vindt Wiegmink. "Omdat hij in de eerste plaats een mensenmens is. Het is gewoon een geweldige kerel."

"Ik ben woest, ik ben laaiend", zegt Wiegmink tot slot. "Er is een heel belangrijke Nederlander neergeschoten."

Posbankmoord

Peter Wiegmink en Peter R. de Vries zaten in november 2016 bij ons aan tafel, een dag nadat er twee verdachten werden opgepakt voor de Posbankmoord.