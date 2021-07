Sabine werkt in het ziekenhuis waar haar ouders overleden aan corona

Sabine heeft veel leed van de coronacrisis gezien. “Ik moest de afdelingen op om spullen te brengen en zag veel mensen op hun buik liggen,” vertelt ze. Maar haar eigen ouders in het ziekenhuis zien, dat was het zwaarst. “Je verwacht niet dat je ouders het krijgen.”

Ze lagen aan weerszijden van de gang. “Af en toe zochten ze elkaar op. Mijn vader ging soms naar mijn moeder om even haar hand vast te houden en even te praten. De laatste keer dat we met zijn allen waren, voelden we dat dit de laatste keer was dat we allemaal bij elkaar waren.”

Bekijk het verhaal van Sabine in deze video. De tekst gaat daarna verder.

Sabines werk in het ziekenhuis gaat inmiddels weer verder. “Mijn moeder zei altijd, je moet gewoon lekker doorgaan. Dus dat doe ik.” De corona-afdelingen worden nu kleiner en er liggen minder patiënten in het ziekenhuis.

“Het is een fijn gevoel dat het er bijna niet meer is. Maar toch, als ik dan over de afdeling loop, zeg ik ‘daar heeft mijn moeder gelegen en daar lag mijn vader'. Dat gevoel blijft wel de hele tijd”, zegt Sabine tot besluit.