Boerenacties rustig verlopen

Maar boeren vinden al langer dat er te eenzijdig naar boeren wordt gekeken om het Nederlandse stikstofprobleem op te lossen, terwijl bedrijven met rokende schoorstenen in hun ogen met rust worden gelaten.

Onder andere in Berkelland, Varsseveld, Lochem en Doornspijk verzamelden boeren zich, om later op de dag richting het provinciehuis in Arnhem of Zwolle te rijden, waar de provincie hen na 10:00 uur koffie uitdeelde.

Gesprek provincie

In Arnhem ging een aantal boeren in gesprek met gedeputeerde Peter Drenth. Na afloop van dat gesprek sprak Drenth de menigte boeren toe. De provinciebestuurder benadrukte vooral dat het stikstofbeleid een samenwerking tussen sectoren is. "Het is niet alleen de landbouw. We moeten de handen ineenslaan."

Boerenvoorman Thijs Wieggers uit Mariënvelde nam daar niet zomaar genoegen mee. "We willen niet alleen maar praatjes. Dan staan we hier volgend jaar weer en komen we met de giertank." Tegen 13.00 uur liep het protest in Arnhem op zijn einde.

Minuut Stilte

De boeren hielden in Arnhem een minuut stilte uit steun voor Peter R. de Vries en vertrokken daarna naar Wageningen.

Daar schrijven wetenschappers mee aan de rapporten waardoor - volgens de boeren - té eenzijdig naar boeren wordt gekeken voor het oplossen van het Nederlandse stikstofprobleem.

Wageningen

Nadat een delegatie in het bestuurscentrum van de universiteit naar binnen ging om bestuurders voor een gesprek uit te nodigen, is er even gesproken waarna de actie rond 18.00 uur teneinde kwam.

