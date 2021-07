Boeren willen demonstreren bij provinciehuis, politie treft voorbereidingen

Boeren willen woensdag demonstreren bij het provinciehuis in Arnhem. De gemeente heeft daar een melding over binnengekregen, bevestigt een woordvoerder.

Hoe de actie eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. De boeren doen daar geheimzinnig over en ook de gemeente kan er nog niets over zeggen. "We staan daarover in contact met de organisatie", aldus de woordvoerder.

Actiegroep Agractie heeft boeren opgeroepen samen te komen op het Malieveld in Den Haag. Farmers Defence Force (FDF) richt zich meer op de regio, waarbij het provinciehuis in Arnhem één van de beoogde demonstratielocaties is. De actiegroep spreekt van een 'bikkelharde actie binnen de wet'.

De politie laat weten zich op de demonstratie voor te bereiden en te streven naar een 'veilig en ordelijk verloop zonder incidenten'. "Wanneer de openbare orde of veiligheid ernstig in het geding komt, doen we wat nodig is om die weer te herstellen", aldus een woordvoerder.

Niet met trekker de snelweg op

Hoeveel agenten er klaarstaan voor de demonstraties, kan hij niet zeggen. "We bereiden ons als politie voor op verschillende scenario's en we schalen op als de situatie daarom vraagt."

De woordvoerder benadrukt dat boeren niet met hun trekkers de snelweg op mogen. "Dat wordt binnen de mogelijkheden die we hebben zoveel als mogelijk gehandhaafd."