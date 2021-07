Boerenacties: dit is waarom ze vandaag actievoeren

We kunnen er vandaag niet omheen. De boeren laten weer van zich horen. Met trekkers naar Den Haag, naar de provinciehuizen en dat allemaal om hun stem te laten horen. Maar waar zijn ze dan zo boos over, wat is er nu precies aan de hand? Vijf vragen over het boerenprotest.

Het is niet het eerste protest van de boeren en vermoedelijk niet het laatste. Waarom komen de boeren in het verweer?

Sinds 2019 zijn er geregeld protesten van boze boeren uit heel het land. Colonnes met trekkers naar Den Haag, urenlange files, chaos bij provinciehuizen, we hebben van alles voorbij zien komen. Veel boeren voelen zich niet gehoord door de politiek. Daarnaast leeft het sterke gevoel dat de stikstofcrisis alleen op het bordje van de agrarische sector komt te liggen. In het oplossen van de stikstofcrisis, waardoor de bouw in Nederland op z'n gat ligt, wordt er maar weinig met de boeren zelf gepraat, zo luidt de klacht. "Het enige wat we daaraan kunnen doen is heel hard schreeuwen, en dat gaan we doen", zegt veehouder Geert Leusink uit Borculo.

Nu was het tijdens de coronacrisis een tijdje wat stiller, waar komt dan nu het protest vandaag?

Het protest volgt op een aantal adviesrapporten in de richting van het kabinet. De stikstofcrisis blijft als een donkere wolk boven ons land hangen. Losse maatregelen om de hoeveelheid stikstofneerslag te verminderen en de natuur sterker te maken zijn er wel genomen maar recente adviezen sturen aan op een structurelere en meer rigoureuze aanpak. Zo verscheen er vorige week een rapport waarbij de overheid wordt geadviseerd om eerst te focussen op een aantal gebieden waar de uitstoot erg hoog is, zoals de Gelderse Vallei. Anders dan de wetenschappers achter dat rapport bedoelen, was er volgens de boeren maar één uitleg denkbaar: ze willen ons hier allemaal weg hebben. Toen het Planbureau voor de Leefomgeving (LBL) daar vervolgens deze week nog met een beleidsadvies en waarschuwing overheen kwam, was de onrust compleet. De stress en vooral de angst voor de toekomst is groot bij de boeren.

Waarom ligt de landbouw zo onder een vergrootglas. Industrie en verkeer stoten toch ook behoorlijk wat uit?

Even terug naar de basis: Het RIVM kijkt als het om de uitstoot gaat naar de zogeheten stikstofdepositie. Die depositie bestaat uit stikstofoxiden en ammoniak dat de lucht in gaat en uiteindelijk weer op de grond terecht komt. En daar is het schadelijk. Ammoniak ontstaat voornamelijk door dieren in de veeteelt (mest). Stikstofoxiden zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen van verkeer en industrie. Uit onderzoek van het RIVM naar de herkomst van de stikstofdepositie blijkt bijvoorbeeld dat 47 procent van de depositie op de Veluwe te herleiden is naar de landbouw. 30 procent is afkomstig uit het buitenland en iets meer dan 20 procent is terug te leiden naar de uitstoot van verkeer en industrie. Een aangetoond groot aandeel voor de landbouw dus, alleen zetten sommige boeren wel hun vraagtekens bij de totstandkoming van die cijfers.

Gaan alle boeren actie voeren?

Veel wel, is het korte antwoord. Toch zijn er ook boeren die bewust niet gaan. "Ik vind dat de bonden nu eerst maar iets voor elkaar moeten krijgen", zegt veehouder Bert uit Putten. Hij blijft thuis en vindt bovendien dat er teveel verschillende geluiden zijn van de actiegroepen. Grofweg zijn er twee grote acties. De gereguleerde demonstratie op het Malieveld in Den Haag, waar actiegroep Agractie tot heeft opgeroepen. "We verwachten daar veel boeren die met trekker, trein of auto naar Den Haag komen. Er zijn sprekers uit de sector, maar ook politieke sprekers die hun zegje zullen doen op het podium", laat schapenhouder Bart Kemp uit Ede weten. Daarnaast is er een actie van de Farmers Defence Force. Zij gaan niet op één plek actie voeren, maar splitsen zich op en komen in ieder geval samen bij vier provinciehuizen, waaronder dat van Gelderland in Arnhem.

Wat ga ik er van merken als ik op de weg zit?

"Iedereen gaat er wat van merken", zei veehouder Geert Leusink eerder al. "Maar het wordt geen roekeloze plaag-de-burger-actie", verzekerde hij tegelijkertijd. Op verschillende plekken in de provincie zullen boeren samenkomen en vervolgens gezamenlijk, zo is de verwachting, naar het provinciehuis in Arnhem vertrekken. Daar is volgens de gemeente ook een officiële demonstratievergunning aangevraagd. Over waar de boeren zich nog meer laten zien, hullen ze zich nog in stilzwijgen, dat zal later vandaag duidelijk worden.