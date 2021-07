Vitesse krijgt enorm pak slaag in oefenwedstrijd: 5-0

De oefenwedstrijd in het Overijsselse Delden bestond uit drie delen van 40 minuten. Al na drie minuten stonden de Denen op voorsprong, nadat Simon Adingra een slordige pass van Jacob Rasmussen afstrafte. Vitesse kwam in het eerste deel tot een paar kleine kansen, maar wist niet te scoren.

Ook de tweede 'helft' schoot Nordsjælland uit de startblokken. Umar Sadiq scoorde nadat doelman Jeroen Houwen de bal vanuit een doeltrap in de voeten van de tegenstander schoof. Vlak voor het einde van het tweede blok omspeelde Ajax-doelwit Kamaldeen Sulemana de Vitesse-keeper voor de 3-0.

In de laatste veertig minuten scoorden de Denen nog twee keer. Eerst was het Oliver Antman die in tweede instantie raak schoot en niet veel later kwam Samuel Nnamani vrij voor de keeper te staan: 5-0.

Twee debutanten

Vitesse slaagde er niet in een eretreffer te maken. Goed nieuws was er wel voor de 16-jarige linksback Xiamaro Thenu en 18-jarige centrale verdediger Marcus Steffen. Zij mochten invallen en maakten daarmee hun officieuze debuut voor de Arnhemmers.

Vitesse ging in de eerste twee oefenwedstrijd al met 3-1 onderuit, tegen achtereenvolgend AEK Athene en Lokomotiv Zagreb. De volgende wedstrijd is over een week, als Vitesse in actie komt tegen OFI Kreta uit Griekenland.

Opstelling Vitesse: Houwen, Oroz, Doekhi, Rasmussen, Manhoef, Wittek, Tronstad, Bero, Domgjoni, Openda en Darfalou

Zie ook: