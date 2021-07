Gemeente heeft tientallen geradicaliseerde personen in beeld

In Arnhem worden momenteel 37 personen behandeld vanuit de Persoonsgerichte Aanpak radicalisering (PGA). Het merendeel van hen is jihadistisch, laat de gemeente weten. Ook zitten daar enkele rechts-extremistische personen tussen.

De kans op een aanslag in Nederland zou nog altijd 'voorstelbaar' zijn. Met name vanuit de jihadistische beweging. Ook is er aandacht voor 'anti-overheid’-demonstranten die in coronatijd mogelijk in contact komen met een 'radicale onderstroom', schrijft het college in een update over radicalisering in de Rijnstad. De 'aanhoudende coronamaatregelen' zouden een trigger kunnen zijn voor 'potentieel gewelddadige eenlingen'.

De Arnhemse aanpak is erop gericht om mensen zich, al op zo jong mogelijke leeftijd, te leren verweren tegen radicaal gedachtengoed. Nieuw daarin is dat de sportwereld wordt betrokken. Meer dan driehonderd sportaanbieders zouden daarbij een groot deel van de Arnhemse jeugd kunnen bereiken.

Dialoog tussen religies

Ook wordt geprobeerd verschillende religies met elkaar in contact te brengen voor een uitwisseling. Eerder gaf burgemeester Ahmed Marcouch nog aan dat dat 'erg moeizaam' ging. Vanuit het contact met verschillende organisaties uit de stad zegt hij nu dat hij merkt dat dit belangrijk wordt gevonden en dat hier 'welwillend tegenover wordt gestaan'. Op die manier wil de burgervader 'voorgangers en leden van verschillende gedachtewerelden met elkaar in dialoog brengen'.

Verder wordt per school een schoolveiligheidsplan uitgewerkt en komen er extra weerbaarheidstrainingen voor moeders.

Een 'aanzienlijk deel' van de 37 personen die momenteel in beeld zijn vanuit de PGA zijn dezelfde als de 36 waar in 2019 over gesproken werd.

Zie ook: