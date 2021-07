Onderzoeksraad presenteert rapport over fatale Arnhemse flatbrand

De brand in flat aan het Gelderseplein in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Zie ook: Brandweerman Ron en zijn collega's waren in tranen na flatdrama

Het leek een van de vele vuurwerkbrandjes, maar mondde uit in een vreselijk drama: de brand in een flat in Arnhem. In de nieuwjaarsnacht ontstaat er brand in een flat aan het Gelderseplein in Arnhem-Zuid. In de hal staat een afgedankt bankstel dat door afgestoken vuurwerk in brand vliegt. Giftige rookwolken vullen de hal en de liftschacht. De elektriciteit valt uit, waardoor ook de lift tot stilstand komt. In de lift staat een gezin dat oud en nieuw had gevierd bij opa en oma.

Giftige rook

De man en zijn zoon zijn vermoedelijk om het leven gekomen door de grote hoeveelheden giftige rook die de liftschacht in was getrokken. Reanimatiepogingen door de hulpdiensten mochten niet meer baten. De moeder en 8-jarige dochter werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleven het drama ternauwernood.

Zie ook: Bewoners van Arnhemse flat leven nog altijd in angst: 'Dan zie je die lift weer'

Tieners aangehouden

Twee jongens van 12 en 13 jaar worden ervan verdacht vuurwerk op de bank te hebben gelegd en aangestoken. Ze werden anderhalve dag na de brand aangehouden. Ze waren te zien op bewakingsbeelden en de politie heeft getuigen gehoord.

Schuldig zonder straf

De jongens zijn schuldig bevonden door de rechter, maar kregen geen straf of maatregel. "De jongens zijn schuldig aan de brand, maar zij hebben nooit gewild dat er brand ontstond of dat er mensen zouden overlijden. Ze waren vooral bezig met het aansteken van vuurwerk en met elkaar. Het is niet bewezen dat zij opzettelijk een brand hebben veroorzaakt'', stelde de rechtbank een jaar geleden. ''Maar zij hadden wel beter moeten opletten.'

Brandveilig

Crisislab, een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen, concludeerde vorig jaar al dat de flat brandveilig was. Het onderzoek gebeurde op verzoek van de flatbeheerder, woningcorporatie Vivare.

Zie ook: Onderzoek: Arnhemse flat was veilig tijdens fatale brand nieuwjaarsnacht