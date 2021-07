Verdachten vergismoord hebben nog veel meer op hun kerfstok

Zo was een aantal van deze mannen volgens justitie betrokken zijn bij een mislukte liquidatie op een vakantiepark in Tienhoven. Ook wordt een van de verdachten - die de anderen zou hebben aangestuurd - door de opsporingsautoriteiten gezien als iemand die nog recent een liquidatie op een crimineel in Amsterdam voorbereidde.

Emotioneel beladen dag

Opnieuw beleefden de nabestaanden van de Nijmeegse klusjesman Mehmet (49) een emotioneel beladen dag. Notabene precies een jaar nadat hun geliefde werd doodgeschoten vond in Arnhem een nieuwe pro forma-zitting plaats tegen de vijf gearresteerde verdachten. Met een grote groep was men naar de rechtbank in Arnhem gekomen.

Het Openbaar Ministerie heeft sinds het voorjaar een groep Amsterdamse verdachten in de leeftijd tussen 20 en 32 jaar in het vizier. Die zouden de moord op Mehmet hebben voorbereid en uitgevoerd. Vrijwel alle bewijslast daartoe komt voort uit 'mastgegevens'. Ofwel: telefoons in het bezit van de verdachten die op bepaalde punten, voor- tijdens en na de moord op 6 juli 2020, in het land zijn aangestraald. Ook heeft de politie een van de door de verdachten gebruikte cryptotelefoons weten te kraken.

De moord op Mehmet was een vergissing, zo stellen politie en het Openbaar Ministerie. Voor wie de moord dan wel bedoeld was, kon de officier van justitie dinsdag nog steeds niet zeggen. Maar er bestaan wel vermoedens. Het ondersteunend bewijs schiet alleen te kort om ermee naar buiten te kunnen treden, zo liet de officier van justitie in de wandelgangen van de rechtbank weten.

Nieuwe moordpoging op lijst met aanklachten

Wie het dossier leest kan zich niet aan de indruk onttrekken dat justitie een heus moordcommando op het spoor is. Zo wist de officier van justitie dinsdag een ernstige verdenking aan de lijst met aanklachten toe te voegen.

Drie van de vijf verdachten zijn volgens de opsporingsautoriteiten naast de moord op Mehmet ook verdacht van een poging tot moord op een vakantiepark in het Utrechtse Tienhoven, juni 2020.

Nieuw is dat het Openbaar Ministerie ervan overtuigd is dat een van de verdachten daarnaast nog ‘voorbereidingshandelingen’ heeft gepleegd om een Amsterdamse crimineel om te brengen.

Op die crimineel is uiteindelijk ook een liquidatie uitgevoerd, in mei dit jaar. Daarbij is niet het doelwit maar de Overijsselse Ayla Mintjes om het leven gekomen. De onderzoekers baseren zich bij deze laatste verdenking op de reeds genoemde gekraakte telefoniegegevens. De bewuste verdachte was een veelgebruiker van 'cryptotelefoons' van de merken Encrochat en Sky ECC.

Actief gebleven in criminele milieu

In de periode voorafgaand de moord op Mehmet huurt hij een van de auto’s die is gebruikt bij de moordaanslag in Beuningen, zo valt aan de hand van die ontsleutelde SKY ECC-gegevens af te lezen. Daarna is hij volgens het Openbaar Ministerie onder hetzelfde pseudoniem - FAPI2 - actief gebleven in het criminele milieu. Zou zou hij nadien zijn gaan jagen op de genoemde Amsterdamse crimineel.

Justitie schetst daarmee een ontluisterend beeld van een groep verdachten - met een aanstuurder in het midden - die keer op keer bereid zijn om levensdelicten te plegen.

