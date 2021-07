Boze buurt komt in opstand tegen plannen voor huisvesting arbeidsmigranten

Eén van de omwonenden van de Visserlaan in Duiven waar mogelijk een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten moet komen, spreekt dinsdagavond in bij de gemeenteraad. De buurt is niet blij met de komst van de buitenlande werknemers op deze plek. Bovendien zijn de bewoners boos dat de gemeente hier niet eerder over gecommuniceerd heeft, terwijl er al een principebesluit is genomen.

De arbeidsmigranten zouden in het voormalige pand van Vivare aan de Visserlaan moeten komen. Er kunnen een- en tweepersoonskamers voor de werknemers gemaakt worden. Er zou dan plek zijn voor 75 tot 95 mensen. Enkele weken geleden werd bekend dat het college van burgemeester en wethouders had besloten in principe en onder voorwaarden in te stemmen met medewerking om deze opvanglocatie te kunnen realiseren. Buurtbewoners en naastliggende bedrijven wisten naar eigen zeggen van niks en waren onaangenaam verrast.

Ongeschikt

Inmiddels zijn tientallen buurtbewoners in gesprek met elkaar en doet één van hen dinsdagavond zijn zegje voor de gemeenteraad. "De locatie is zeer ongeschikt om arbeidsmigranten te huisvesten", aldus de inspreker. "Het is helemaal bizar dat we van niks wisten, we wonen hemelsbreed op 25 meter afstand van het pand", zegt de bezorgde buurtbewoner.

Ook enkele ondernemers uit de buurt zijn in actie gekomen. Eén van hen heeft al een uitgebreide brief gestuurd naar de gemeente. "Dit klopt gewoon niet", zegt hij naar aanleiding van het principebesluit. "We zetten er grote vraagtekens bij of dit besluit wel rechtmatig tot stand is gekomen. "

Na vanavond zullen buurtbewoners en bedrijven zich beraden op vervolgstappen.

