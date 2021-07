Horeca staat te springen om nieuw personeel, opleidingen zien piek in aanmeldingen

Kok, gastheer, gastvrouw, medewerker bediening: wie op zoek is naar een (andere) baan, kan zeer waarschijnlijk terecht in de horeca. Het stikt er van de vacatures, na een lange periode van sluiting en onzekerheid. Ook de studenten die een toekomst in de horeca ambiëren durven het nog steeds aan.

Op verschillende Gelderse horeca-opleidingen wordt zelfs een piek waargenomen in het aantal aanmeldingen. Bij het regionale opleidingencentrum (roc) Graafschap College in Doetinchem zijn de voortekenen vooralsnog gunstig: er zijn een stuk meer aanmeldingen binnengekomen voor de koksopleiding dan normaal.

Waar José Wopereis normaal gesproken vijftig tot zestig koks in opleiding welkom mag heten in Doetinchem, zijn dat er voor het nieuwe cursusjaar zo’n twintig meer. En daar is ze blij mee, zegt ze.

"Wij zijn maar een kleine opleiding, maar hebben wel meer aanmeldingen voor de opleiding. Voor de opleidingen tot gastheer of gastvrouw en horeca-manager/-ondernemer is het ongeveer gelijk gebleven, maar bij de koks zien we een stijging. Daar zijn we blij mee. Ik denk toch dat er een heel aantal mensen is die van dit vak houdt en het leuk vindt - ondanks de negatieve aandacht die het tijdens de coronacrisis gekregen heeft in de media. Ik denk dat mensen in staat zijn te kijken naar de langere termijn", aldus Wopereis.

Uit cijfers blijkt dat er in Gelderland in het eerste kwartaal van dit jaar 550 vacatures open stonden voor bedienend personeel en nog eens 150 voor koks. De restaurants en cafés hebben zo’n behoefte aan extra mankracht, dat ze overwegen hun personeel uit Spanje te halen.

Ook toename in Nijmegen

Bij het ROC Nijmegen ziet men eveneens een toename. Waar de klas normaal gesproken zo’n twintig studenten telt, zijn dat er komend cursusjaar rond de dertig. Hoe dat komt, durft Sjoerd de Valk namens het ROC niet te zeggen.

“Het is een aanname, maar ik vermoed dat het komt doordat de horeca een flinke inhaalslag aan het maken is. Mensen hebben het door de coronacrisis gemist naar de horeca te gaan en doen dat nu weer, dus is er ook meer behoefte aan koks. Tegelijkertijd zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt op dit moment goed”, aldus De Valk.

Het Astrum College in Velp verwacht na de zomer opnieuw met een volle groep horecastudenten op alle niveaus te kunnen starten. Het aantal aanmeldingen ligt ongeveer op het niveau van een jaar geleden.

Het ROC Rivor in Tiel en Aventus in Apeldoorn waren niet bereikbaar om aan te geven of er meer studenten aankomen die de horecawereld in willen.