Veel besmettingen in de horeca: 'Dit is blijkbaar het risico dat we willen nemen'

Eerder werd al bekend dat er zeker drie coronagevallen zijn na een bezoek aan discotheek City Lido in Groenlo afgelopen zaterdagavond. En een week eerder was er al een corona-uitbraak bij een café in Nunspeet. Daar zijn inmiddels 15 van de 220 bezoekers van Dutch Pub De Zaak positief getest.

Zie ook: Corona-uitbraak in Nunspeets café: GGD zoekt tientallen feestgangers

"Ik ben met een aantal uitbraken tegelijk bezig. Maar we hebben niet van iedereen de gegevens, want blijkbaar wordt in groepsverband niet iedereen apart geregistreerd. Hoe verwachten ze dan dat wij bron- en contactonderzoek gaan doen?", vraagt Brahma zich hardop af.

Elk gaatje van de kroeg

Bovendien zijn van veel gasten alleen e-mailadressen bekend. "Maar voor iemand onder de 25, is e-mail iets voor bejaarden. Dus die gaan niet reageren op een stoffig mailtje van de GGD", zegt hij. "We kunnen ze dus niet zo even opbellen om te vragen hoe het gaat en om ze te vragen om zich op de vijfde dag te laten testen."

Ashis Brahma. Foto: Omroep Gelderland

En er zijn meer zaken die zijn zoektocht bemoeilijken. Zo is het lastig te achterhalen wie met wie in contact is geweest in een nachtclub. "Jonge mensen zien op een avond elk gaatje van de kroeg. Ze lopen iedereen langs om lekker mee te hossen. Dan heeft het geen zin om onderscheid te maken met wie je in nauw contact bent geweest."

Met honderden bezoekers is er bijna geen situatie denkbaar dat er nul positieven binnen zijn

Maar hoe kan het dat het coronavirus zijn weg weet te vinden tot in een discotheek? De GGD-arts weigert daar de eigenaren of bezoekers de schuld van te geven. "Zij zijn druk bezig om zich aan de regels te houden. Maar er zijn altijd foute negatieve testen en er hoeft er maar één tussen te zitten. Met honderden bezoekers is er bijna geen situatie denkbaar dat er nul positieven binnen zijn."

Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de deltavariant van het coronavirus, denkt hij. "We weten dat die variant besmettelijker is. Als je dan een grote groep hebt die nog niet is gevaccineerd of het coronavirus heeft doorgemaakt, is dat perfect voer. Jongeren staan nu eenmaal minder strak in de vaccinatie dan 85-plussers."

Veel besmettingen in de horeca

De besmettingen zijn volgens Brahma een logisch gevolg van het kabinetsbeleid. Sinds 26 juni mogen discotheken weer open zonder anderhalve meter afstand, als bezoekers negatief zijn getest of volledig zijn ingeënt. Ook als ze hun eerste en enige Janssen-prik pas die ochtend hebben gehad. "Dansen met Janssen kan nooit een advies van het OMT zijn geweest. Dat je een uur na je prik al een groen vinkje in de coronacheck-app krijgt, daar komt geen wetenschap bij kijken."

Het systeem van testen voor toegang is volgens Brahma niet waterdicht. Foto: ANP

Dinsdagmiddag besloot het kabinet vanwege de oplopende besmettingscijfers dat mensen die na volledige vaccinatie weer het nachtleven in willen, daar toch twee weken mee moeten wachten. Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat 19 procent van de nieuwe besmettingen is opgelopen tijdens een bezoek aan de horeca.

'De geest is uit de fles'

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus roept horecagelegenheden op beter te letten op het naleven van de coronaregels. Doen ze dat niet, zullen burgemeesters volgens hem strenger moeten gaan optreden. Ook zegt hij dat de versoepelingen mogelijk teruggedraaid moeten worden 'als het zo doorgaat'. Anders dreigt 'dezelfde situatie die we vorig jaar september zagen'. Toen nam het aantal besmettingen weer in rap tempo toe.

Brahma kan het zich niet voorstellen dat het kabinet het uitgaan weer gaat verbieden. "Dan zegt heel jong Nederland: bekijk het maar. De geest is nu uit de fles", zegt hij. "Bovendien is onze hele maatschappij de afgelopen maanden voorbereid op testen voor toegang. Dan is dit blijkbaar het risico dat we nemen."

Zie ook: Toch besmettingen na grote feestavond, ondanks coronacheck-app