Boer uit Spankeren wint prijs voor duurzame veehouderij

De Nieuwenburgt wint de prijs in de categorie ‘kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio.’ Ze houden Jersey koeien en verkopen de melk, kaas en het vlees in hun eigen boerderijwinkel en via een webshop. Daarnaast worden de jonge stiertjes, die normaliter niets waard zijn voor een boer, op de boerderij grootgebracht.

De vakjury is te spreken over die werkwijze. “Het is een mooi voorbeeld van het bouwen van een kleinschalige veehouderij inclusief een afzet op basis van goed netwerken in je directe omgeving. Daarmee kunnen ze een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven.”

Foto: Nieuwenburgt

Foto: Hans en Tanja Nieuwenburg

Deltaplan Veehouderij

Het Deltaplan Veehouderij is vorig jaar gepresenteerd door de Dierenbescherming. Daarin benoemt de organisatie vier paden op weg naar de toekomst voor mens en dier. In alle vier de categorieën zijn dinsdag prijzen uitgereikt om agrariërs in het zonnetje te zetten en anderen te motiveren hun werkwijze aan te passen.