Ede besluit over snelle fietsroute die miljoenen meer gaat kosten

De Fietsersbond hanteert een vuistregel dat een doorfietsroute gemiddeld één miljoen euro per kilometer kost. Met dat geld worden fietspaden verbreed en kruisingen aangepakt. Op die manier hoeven fietsers niet of nauwelijks te stoppen en kunnen ze doorfietsen.

Opvallend is dat de nieuw aan te leggen doorfietsroute tussen Ede en Wageningen flink over deze vuistregel heengaat. De route van zo'n tien kilometer is nu al begroot op 20 miljoen euro: het dubbele van de vuistregel.

Maar volgens de Edese wethouder Peter de Pater gaat de vergelijking met de vuistregel mank. “Dat gaat over de doorfietsroute zoals die tussen Nijmegen en Arnhem is aangelegd. Daar hadden ze weinig grondverwerving en weinig burgerparticipatie. Toen wij hier in 2016 mee begonnen, hebben we nooit het idee gehad dat het makkelijk zou worden. Dit is een intensieve en al bestaande route.”

'Draagvlak is niet gratis'

Maar waarom zijn de kosten in vijf jaar tijd met maar liefst zeven miljoen euro gestegen? Volgens De Pater heeft dat te maken met een aantal zaken: “Wij willen draagvlak en dat is niet gratis. We hebben ook de bouwkosten zien stijgen. Overal waar wij slimme, nuttige ingrepen zagen, hebben we die meegenomen.”

Als voorbeeld haalt hij de entree van Bennekom aan voor fietsers uit de richting van Ede. Tussen het viaduct van de A12 en sportpark De Hoekelumse Eng krijgt de Edeseweg een aansluiting op de nieuwe Parklaan die parallel ligt aan de A12. "De hoofdstroom van de fietsers op de doorfietsroute gaat straks in een tunnel onder de Parklaan door naar Bennekom", aldus De Pater.

'Fietsen wordt steeds belangrijker'

De Fietsersbond Ede is blij met de plannen voor de nieuwe doorfietsroute. Bestuurslid Leo Langeveld: “Fietsen gaat steeds belangrijker worden. We proberen steeds meer mensen op de fiets te krijgen en uit de auto. Dan moeten ook de voorzieningen op orde zijn."

Langeveld is sinds het begin betrokken bij de route en geeft toe dat de vordering niet vlekkeloos verloopt, bijvoorbeeld bij de Emmalaan. "De gemeente heeft daar een tunnel gepland terwijl de bewoners van niets wisten. En toen kwamen die bewoners heel terecht in opstand. Ze hadden meteen meegenomen moeten worden, maar toen is het hele participatieproces pas begonnen."

'Veiligheid en leefbaarheid vervallen'

Dirk Eeken woont aan de Oude Bennekomseweg en is een van de bewoners die strijden tegen de fietstunnel onder de Emmalaan. "We zijn bang voor al het grote verkeer dat hier langs komt. Dat komt straks allemaal op het groengedeelte te rijden. Het komt dan heel dicht bij de woningen. De veiligheid, leefbaarheid en de groenvoorziening die we nu hebben in de straat, komen geheel te vervallen."

Eeken ziet graag dat de gemeente teruggaat naar de tekentafel: "Wij hebben een goed alternatief waarmee je een hoop miljoenen kan besparen door een iets andere route te kiezen." Zijn alternatief is dat de fietsers die onder het spoor doorkomen direct links afslaan en uitkomen op de Klinkenbergerweg. "Dan moeten de fietsers wellicht een keer stoppen voor de verkeerslichten, maar dan bespaar je wel miljoenen euro's en wij behouden de veiligheid en leefbaarheid in onze straat."

Reactie Ede

In een reactie laat de gemeente Ede weten dat de bewoners worden betrokken bij de uitwerking van de plannen. De bewoners van de Oude Bennekomseweg mogen keuzes maken over de inrichting van groen en bomen. "Vorig jaar heeft dit gesprek met bewoners niet plaatsgevonden vanwege corona, en op donderdag 8 juli willen we daarmee een eerste start maken. De bewoners zijn hiervoor uitgenodigd."

Het prijskaartje voor de doorfietsroute van 20 miljoen euro wordt verdeeld over vier partijen: de gemeente Ede (9 miljoen euro), de gemeente Wageningen (1,4 miljoen euro), de provincie Gelderland (7 miljoen euro) en het Rijk (1,5 miljoen euro).

Volgens de gemeente Ede loopt er nog een extra subsidieaanvraag van 1 miljoen euro bij het Rijk. Ede betaalt meer dan Wageningen omdat het grootste deel van de route op haar grondgebied ligt.