De kinderopvang staakt vandaag, maar lang niet iedereen doet mee

De landelijke staking is georganiseerd door vakbond FNV, die niet tevreden is met het cao-akkoord, dat enkele weken geleden werd getekend door de twee grootste brancheorganisaties en het CNV.

In het akkoord is onder andere een loonsverhoging afgesproken van drie procent. Dat vindt de FNV onvoldoende. Er moet ook meer aandacht komen voor de werkdruk op korte termijn, vindt de bond. De FNV vindt in het algemeen dat de groepen in de opvang te groot zijn en meent dat ook er te weinig ondersteunend personeel is. Daar wordt vandaag actie voor gevoerd.

Landelijke manifestatie

Naar verwachting zullen 'enkele duizenden' medewerkers van kinderopvangvestigingen uit het hele land afreizen naar de landelijke manifestatie in Nieuwegein, verwacht een woordvoerster van de FNV. Bij 538 locaties in het land wordt het werk neergelegd, waaronder bij 35 vestigingen in Gelderland. Dat betekent overigens niet dat die vestigingen ook daadwerkelijk dicht gaan.

Bij verschillende locaties werkt een aantal collega's door en zijn de gevolgen beperkt. Bij andere locaties is er noodopvang voor de ouders met cruciale beroepen. De woordvoerster van de bond noemt het aantal van 538 deelnemende locaties 'heel veel'. "Tijdens de eerste, regionale staking van begin juli, deden er zo'n 130 locaties mee. En nu dus landelijk meer dan 530. Dat vinden we een heel mooi aantal."

Alleen noodopvang

In Gelderland gaat het dus om zo'n 35 locaties, met name van zorgorganisaties in Arnhem en Nijmegen. Zo heeft de vestiging van Partou in Arnhem aan de Brabantweg vandaag alleen een 'noodopvang', zegt een woordvoerder. "We hebben de ouders geïnformeerd." Andere organisaties doen desgevraagd niet mee aan de staking.

"Dat kunnen we niet maken richting de ouders na anderhalf jaar corona", zegt een directeur van een kinderopvang in Ede. "De ouders sleepten hun kinderen al maanden van opvang naar opvang. Dat gaan we niet weer doen."

De FNV besluit na de stakingen van vandaag hoe nu verder, zegt de woordvoerster "Met deze staking geven een we een eerste, krachtig signaal. We gaan bij onze leden peilen welke vervolgstappen zij willen. Op basis van die uitkomsten bepalen we het vervolgbeleid."