Watermuseum zoekt enthousiaste vrijwilligers

Krijg jij ook zo'n goed humeur van enthousiaste kinderen en gezellige collega vrijwilligers? En word je niet nerveus van zo nu en dan wat lichte chaos door piekmomenten? Kom dan vooral een deel van zomer in ons museum doorbrengen!

Iedere schoolvakantie en in de weekenden bieden we extra activiteiten aan voor kinderen tussen de 4-12 jaar. Om alle enthousiaste bezoekers te ontvangen, zoeken we extra vrijwilligers. Je kunt bijvoorbeeld kinderactiviteiten begeleiden of als lab medewerker of publieksbegeleider aan de slag. Ervaring is geen vereiste, wel zoeken we mensen met een open en gastvrije uitstraling!

Je kunt (in overleg) zelf bepalen welke dagen en dagdelen je wilt helpen en je ontvangt een kleine dagdeelvergoeding van ons. In de zomervakantie zijn we van ma t/m zondag geopend van

10.00 – 17.00 uur. We hebben niet alleen een gezellig en enthousiast team van vrijwilligers, maar sluiten het seizoen ook nog eens af met een leuke activiteit!

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan hieronder! We kijken ernaar uit je in ons museum te ontvangen!

Nederlands Watermuseum uitzending Gelderland Helpt 2018