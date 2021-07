Keijenborg loopt warm voor nieuw complex

"Het is begonnen in 2016 met een initiatief vanuit de Keijenburgse Boys om de accommodatie te gaan verbeteren", laat Michel Menting van de werkgroep die bij het proces betrokken was weten. "Daaruit kwam het idee om toch meer een omnisportvereniging te maken."

Het complex van de zondagvierdeklasser was volgens voorzitter Marcel Melgers van Keijenburgse Boys al jaren aan vervanging toe: "We gaan er qua gebouw echt zo gigantisch op vooruit." Met een bijdrage van 1,4 miljoen euro van de gemeente en financiële inleg van de verenigingen zelf worden onder meer nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine gerealiseerd en wordt het huidige complex een stuk uitgebreid. "Dat heeft er ook mee te maken dat er een sportzaal van zevenhonderd meter bij komt", vertelt Menting.



De sportverenigingen blijven op eigen benen staan, maar hopen wel op kruisbestuiving. "Wij hopen natuurlijk dat iedereen bij elkaar komt en dat de verbondenheid onder de verenigingen alleen maar groter wordt", laat Melgers weten. "We moeten ook met elkaar kunnen gaan uitwisselen, voetballers moeten gaan tennissen en tennissers moeten gaan voetballen." Ook René Lovink voorzitter van tennisvereniging Keislag is blij met de gedeelde accommodatie: "Je zult zien dat verenigingen elkaar versterken en het allerbelangrijkste is dat de leefbaarheid van Keijenborg daarmee weer een stukje gegarandeerd is."



Basisschool

Er werd in het proces ook gesproken over de optie om de Bernardusschool in het complex op te nemen. "Het plan liep misschien een stukje voor op de uitslag van het integraal huisvestingplan", aldus Menting. De gemeente Bronckhorst is nog bezig met een onderzoek naar de huisvesting van onderwijs in de verschillende kernen. "Het neemt niet weg dat ook de school in Keijenborg heel belangrijk is", zegt Menting. "Dus dat krijgen we ook wel weer gematcht."



Bijzondere wedstrijd als opening

De schop moet, na het doorlopen van enkele procedures, begin volgend jaar de grond ingaan. Om de opening te vieren heeft Melgers wel een idee: "Misschien een openingswedstrijd tegen Pax (rivaal uit Hengelo, red.), of misschien wel tegen De Graafschap, dat is wel een wens."