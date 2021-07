Bloembakken mogen toch aan lantaarnpalen blijven hangen

Bestuurslid Jan Dickhof van Ondernemersvereniging Oldebroek (OvO) is opgelucht als hij het nieuws hoort. "Dit was precies waar we op gehoopt hadden. Die bakken hangen er al zo lang, en nu ineens zouden we ze weg moeten halen. Gelukkig heeft de gemeente ons goed geholpen en konden we dit probleem met de provincie snel oplossen."

Het probleem ontstond een paar weken geleden, toen een van de lantaarnpalen in het dorp door een auto omvergereden werd. Bij het vervangen van de lantaarnpaal kwam de provincie tot de ontdekking dat er bloembakken aan de palen hingen. "Toen heeft de Provincie bij de gemeente aan de bel getrokken, omdat daar geen vergunning voor was."

Provinciale weg

Die vergunning kon Dickhof inderdaad zelf ook niet terugvinden. "We hebben voor alle andere lantaarnpalen wel vergunningen, maar deze weg is van de provincie. Het zou zomaar kunnen dat we die vergunning in het verleden vergeten zijn." Het gevolg: de ondernemers moesten de plantenbakken binnen twee weken weghalen. "Maar dat laten we allemaal steeds door een gespecialiseerd bedrijf doen, dus dat zou ons bakken met geld kosten."

De ondernemersvereniging plaatste een oproep op Facebook en riep inwoners van de gemeente op om te klagen bij de provincie. De OvO ontving veel steunberichten. "Iedereen vindt die bloemen mooi. Het is ook niet nieuw ofzo: we hangen al zo'n 25 jaar in de winter lichten in de lantaarnpalen. Met de bloembakken zijn we een paar jaar later begonnen, maar die hangen er ook al vele jaren."

Snel contact met de leverancier

"Het klopt dat we de ondernemers twee weken de tijd hebben gegeven om de bakken weg te halen", zegt woordvoerder Everdien Gunsing namens de provincie. "Maar we hebben ze ook gelijk gevraagd de specificaties van de bloembakken op te sturen. Dat hebben ze heel snel gedaan en wij hebben met de leverancier van de lantaarnpalen overlegd. Die geeft aan dat de bloembakken prima veilig aan de palen kunnen hangen."

En dus hoeven de bloembakken uiteindelijk toch niet weg. "We moeten alleen een nieuwe vergunning aanvragen", zegt Dickhof. "Dat doen we dus ook meteen, want we willen het goed geregeld hebben." Hij is blij dat de bloembakken niet weggehaald hoeven te worden. "Ten eerste scheelt ons dat heel veel geld, en ten tweede zijn de bloemen op dit moment prachtig in bloei. Fijn dat we daar van kunnen blijven genieten."