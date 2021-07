Hond speurt Italiaans meer af naar verdwenen Samuël (22)

De zoektocht naar de vermiste Samuël Boujadi (22) uit Nijkerk is nog steeds in volle gang. De man verdween anderhalve week geleden tijdens een zwemtocht in Italië. De Italiaanse autoriteiten zoeken hem sindsdien, inmiddels in samenwerking met een Nederlandse stichting.

Samuël ging op vrijdag 25 juni in zijn eentje zwemmen in het Meer van Bracciano, ten noorden van Rome. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de Nijkerker. Vrienden en familie zochten al massaal naar hem en de zoektocht blijft voorlopig gaande.

Assistentie met hond

Stichting SIGNI uit Noord-Brabant assisteert inmiddels ter plaatse. "Op dit moment zijn twee van onze mensen met een speurhond in Italië", zegt Esther van Neerbos namens de stichting. Vrijdagavond kwam het team aan in Italië en de volgende dag is meteen begonnen met de zoektocht.

Twee leden van het team zoeken samen met een speciaal getrainde hond per sonarboot naar sporen van Samuël. "We weten dat hij een bepaalde richting op is gezwommen", legt Van Neerbos uit. "De brandweer ter plaatse verkent het ondiepere gedeelte systematisch, wij kammen het diepere deel van het meer uit. De hond die mee is, kan menselijke geuren in het water ruiken."

Deze dinsdag wordt voor de vierde opeenvolgende dag gezocht met de hond. Woensdagavond keert het team huiswaarts. Stichting SIGNI bekijkt of daarna een nieuw team richting Italië kan vertrekken om de zoektocht naar Samuël voort te zetten.

Buitenlandse Zaken verleent bijstand

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten nog steeds in nauw contact te staan met de familie van Samuël. Vanuit Nederland wordt consulaire bijstand verleend en meegeleefd.

Een woordvoerder zegt dat het verhaal aangrijpend is en dat de zoektocht naar de Nijkerker onverminderd doorgaat. De Italiaanse autoriteiten leiden het onderzoek naar de vermiste man.

