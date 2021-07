'Friet en frikandellen op de markt zijn onmisbaar', zegt Duitse president bij bezoek Willem-Alexander

"Ik weet uit betrouwbare bron dat fijnproevers langs de grens niet konden wachten tot de markten in Winterswijk en Enschede en andere grensplaatsen weer open zouden gaan", vertelde Steinmeier maandagavond, zo was tijdens het NOS Journaal te zien. "Backfisch, frieten en frikandellen zijn gewoon onmisbaar."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Waanzinnig compliment'

Jan Pleiter, voorzitter van de marktvereniging in Winterswijk, kon zijn oren niet geloven tijdens het Journaal. "Ze zijn in Berlijn en dan hoor je opeens de markt in Winterswijk voorbij komen. Dat is wel bijzonder en we zijn er enorm trots op dat we dat met elkaar bewerkstelligen. Want de markt is zonder de terrassen en de winkels geen gouden ei", zegt Pleiter.

President Steinmeier noemde tijdens het staatsbanket in Slot Bellevue, zijn ambtswoning in Berlijn, Winterswijk als eerste in de rij. Pleiter: "Het is een waanzinnig compliment dat je als eerste wordt genoemd. Het geeft iedereen die eraan bijdraagt een boost. Wat zo'n simpel zinnetje niet kan doen."

Tijdens de lockdown was het op zaterdagen rustig in het centrum in Winterswijk en ook op de warenmarkt. Er werd openlijk getwijfeld of de Duitse gasten nog wel weer zouden komen, als het coronavirus onder controle zou zijn. "Die twijfel kun je benoemen, maar we hadden er wel vertrouwen in", zegt Pleiter. "Maar nu het licht weer op groen staat is het écht te merken dat de Duitse gasten er weer zijn."