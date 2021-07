Caspar (25) kan verder met zijn plan om van landgoed in Leuvenheim zorgcomplex te maken

Het realiseren van achttien zorgwoningen op Landgoed de Wildbaan in Brummen komt een stap dichterbij. Het Brummense college heeft in een principebesluit toestemming gegeven voor de plannen van Caspar Altena (25), die opgroeide op het landgoed.

De 25-jarige Altena vertelde vorig jaar aan Omroep Gelderland hoe de zorg voor het landgoed, na het overlijden van zijn vader, al jong op zijn schouders terecht kwam. Hij wil Huize de Wildbaan dolgraag in stand houden, maar met de huidige invulling als kantoorruimte gaat dat niet. Met het realiseren van een zorgcomplex hoopt hij het Rijksmonument uit 1910 weer toekomstbestendig te maken.

Opluchting

"We zijn absoluut blij met dit besluit, het is nog maar een principebesluit. Maar we hebben de medewerking van de gemeente Brummen. Voor ons weer een goed duwtje in de rug om stappen te kunnen gaan zetten", reageert Altena, die door zijn moeder en zus gesteund wordt in zijn plan. De afgelopen twee jaar stonden voor Altena in het teken van plannen uitwerken en praten met de gemeente over vergunningen.

"Na twee jaar ben je toe aan duidelijkheid. De kosten lopen ondertussen ook gewoon door, dus dat we dit nu hebben gehoord is een goede timing." De gemeente ziet de woningen met een 24-uurs zorgconcept als goede aanvulling op het bestaande zorgaanbod in Brummen. "Daarnaast krijgt De Wildbaan met dit concept opnieuw de belangrijke, rendabele maatschappelijke betekenis die het in het verleden ook had", aldus de gemeente.

Terug in de tijd

Brummen doelt op de Stichting Philadelphia, die in de jaren ’70 en ’80 op het landgoed mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking verzorgde. "Dat heeft me enorm getriggerd", aldus Altena, die zich mede hierdoor ging verdiepen in de zorg. "Daaruit kwam naar voren dat het aantal mensen met dementie tot 2050 zal verdubbelen. Zo ontstond de overtuiging om zorgstudio's in te richten voor mensen met dementie en ze te laten genieten van deze prachtige woon- en leefomgeving."

De afgelopen jaren fungeerde het landhuis als kantoorpand, maar daar is anno 2021 volgens Altena simpelweg te weinig vraag naar om de historische gebouwen en het omliggende terrein mee te kunnen onderhouden. Als het aan Altena ligt gaan de deuren van de zorgappartementen snel open. "We zijn er nog niet, maar we schatten dat we nog een half jaartje bezig zijn met alle vergunningen. Dan nog verbouwen, dus we mikken op volgend jaar rond deze tijd de deuren te openen."

