Bijzondere schenking voor museum: 'Dit is uniek'

Veertien pallets met boeken kwamen er in totaal binnen. Helemaal nieuw zijn de Callenbachboeken overigens niet voor het museum. "We hadden er al zo'n 7500", legt beheerder Yolijn van der Krol uit. "Met deze nieuwe schenking hopen we de collectie compleet te maken. Er zijn ongeveer 10.000 verschillende boeken van Callenbach verschenen. Het zou mooi zijn als wij die allemaal hebben", lacht ze.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Kinderboeken

De beheerder vormt samen met conservator Saskia van den Berg-Ebbenhorst een hecht team. Ook zij is heel enthousiast over de schenking. "Callenbach is een Nijkerkse uitgever die in 1854 is opgericht door domineeszoon George Frans Callenbach. Hij begon met het uitgeven van de preken van zijn vader. Daar kwamen later kinderboeken bij, die in protestants-christelijk Nederland veel werden gelezen", legt ze uit. "Verzamelaars noemen de zondagschoolboekjes van de uitgeverij ook wel ‘rode ruggetjes’, omdat de boeken een rode achterkant hadden."

Bekende boeken zijn Sil de Strandjutter van Cor Bruijn met illustraties van Anton Piek en Bartje van Anne de Vries. "Callenbach is in 1975 overgenomen door een ander bedrijf. Tot 1997 heeft de drukkerij nog in Nijkerk gezeten, daarna is die verplaatst. We zijn heel blij dat we de meeste boeken nu weer terug kunnen krijgen naar de plek waar het ooit begon", zegt ze trots.

'Veel werk'

De afgelopen maanden is het duo druk bezig geweest de boeken uit te zoeken. "Dat is nogal een werk", vertelt Van der Krol. "Maar dat geeft niet. Het is ook heel leuk." Ze verwacht dat het nog wel een behoorlijk aantal jaren duurt voordat de complete schenking in kaart is gebracht. "Dat komt vast goed." Er zullen ook een hoop boeken tussen zitten die het museum al heeft. "Daarvan bewaren we de mooiste. De rest wordt geschonken aan de Koninklijke Bibliotheek."

Behalve het grote aantal boeken, bestaat de schenking uit andere vondsten. Van den Berg-Ebbenhorst: "Er zitten ook drukproeven en tekeningen bij, zodat we een goed beeld krijgen van hoe de drukkerij werkte. Daarnaast is er ook correspondentie tussen Callenbach en derden. "Zo hebben we stukken gevonden waarin de uitgever schrijft met Anton Piek, hoe bijzonder is dat?"

Voor wie nu heel enthousiast geworden is en dit allemaal graag wil zien: dat kan vanaf het najaar van 2023, als het museum met een nieuwe expositie over de Callenbachboekjes komt. "We hebben dan echt nog niet alles uitgezocht, maar al het mooie staat er zeker tussen", benadrukt de conservator.