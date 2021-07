Ophokplicht voorbij, maar de pluimveehouders zijn bezorgd over de herfst

Eind oktober stelde minister Carola Schouten van Landbouw een landelijke ophokplicht in, na de vondst van zes dode zwanen met vogelgriep in Kockengen. Dat betekende dat er vanaf dat moment zestien weken lang geen kip naar buiten mocht.

Slot eraf in Gelderse Vallei

Dankzij Europese regelgeving werden de pluimveehouders zestien weken lang doorbetaald voor hun eieren, maar na die zestien weken kwam daar een stop op en mocht een vrije-uitloopei niet meer als zodanig worden verkocht. De ophokplicht liep echter gewoon door en heeft uiteindelijk dubbel zo lang geduurd. Sinds afgelopen nacht is ook de regio Gelderse Vallei van het slot af. Vorige maand verviel de plicht al in andere regio’s.

Hoewel hij alle begrip had voor de maatregel, is pluimveehouder Bos uit Barneveld opgelucht dat hij zijn kippen eindelijk weer naar buiten mag laten. Het betekent dat vrije-uitloopeieren weer als zodanig mogen worden verkocht, met het stempel van Bos op de eieren.

Pluimveehouder Theo Bos uit Barneveld. Foto: Omroep Gelderland

“We gaan weer terug naar gewoon, terug naar hoe het hoort te zijn”, zegt hij. “Rond 10.00 uur mogen de kippen weer naar buiten en ik kan nu de eieren weer stempelen. Dat is heel fijn.”

Eierafwaardering: minder geld voor een ei

Bos zei in oktober vorig jaar dat hij de ophokplicht die minister Schouten instelde toejuichte: hij noemde het voortvarend en de juiste beslissing. Maar toen de zestien weken afliepen, raakte het de Barneveldse pluimveehouder direct in zijn portemonnee. De eierafwaardering voor de gangbare pluimveebedrijven betekent dat de bedragen die de pluimveehouders normaal voor hun bedrag krijgen, zakken.

“We zitten als sector sowieso al in de hoek waar de klappen vallen, dus een volgende financiële hobbel is dan niet leuk”, zegt hij. “Aan de voorkant maakten we meer kosten, omdat grondstoffen zoals maïs flink duurder werden, en aan de achterkant kwam er minder geld binnen. Nou, dan weet je wat er gebeurt: dan teer je wel in op je reserves.”

Ook pluimveehouder Ardwin Jochemsen uit Bennekom is blij dat de ophokplicht voorbij is. “Er is niks mooiers dan de kippen weer in de vrije uitloop te zien”, zegt hij. “Het is nu mooi groen buiten en alles is in bloei. Dan is het een opluchting dat ze weer naar buiten mogen. Voor de pluimveehouder, maar ook voor de kip zelf”, aldus Jochemsen.

Vogeltrek in de herfst

Toch maakt Jochemsen zich ook wel zorgen. “In de herfst komt de vogeltrek weer en is het risico groter dat vogels met griep deze kant op komen. Ze strijken neer in waterrijke gebieden en dat brengt risico’s met zich mee”, zegt de pluimveehouder uit Bennekom. “Voor nu zijn we opgelucht, ja. Maar voor straks zijn er wel wat zorgen.”

Ook pluimveehouder Bos uit Barneveld is er niet helemaal gerust op. Voor nu is de rust teruggekeerd, maar wat er in de herfst en winter staat te gebeuren weet niemand. “Als er dan weer dode vogels worden gevonden… dan beginnen we opnieuw. Die zorg heb ik wel, ja”, geeft hij toe.

