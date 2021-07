Windmolens vanaf 2024 welkom in Bronckhorst

De raadsleden van de coalitiepartijen waren verdeeld over de kaders. Hoewel Petra Bakker van coalitiepartij GemeenteBelangen (GBB) tegenstemde, was er met de goedkeuring van oppositiepartijen PvdA en ChristenUnie-SGP toch voldoende steun voor het voorstel. Daarmee wijst de gemeente Bronckhorst het gebied bij Eldrik aan als enige locatie voor windenergie. Wel is er, door een aangenomen amendement van coalitiepartijen VVD en GBB, geen ruimte voor initiatieven tot 2024. Dit omdat de raad zich zorgen maakt over een recente uitspraak van de Raad van State over de milieugevolgen. Alleen GroenLinks, PvdA en D66 stemden tegen dit voorstel.



Het vervolg van de geschorste vergadering begon met een mededeling van burgemeester Marianne Besselink. Voor het gemeentehuis in Hengelo hadden inwoners van Toldijk een spandoek geplaatst om hun zorgen te uiten over de komst van hoge windmolens bij hun dorp. De mogelijke komst van windmolens zorgt voor veel kritiek vanuit de samenleving. Zo zijn diverse inwonersgroepen in actie gekomen en werd er recent nog een 'stille tocht' gehouden. Uit een enquête van PON&Telos in opdracht van de gemeente bleek dat een meerderheid van de inwoners niet zit te wachten op windenergie.



'Noodzakelijk kwaad'

Gemene deler tijdens de meeste betogen was een angst om de regie kwijt te raken. Als de gemeente niet voldoende haast maakt met de energietransitie, zou de provincie de touwtjes in handen kunnen pakken. GroenLinks liet weten blij te zijn dat er een voorstel ligt waar coalitiepartners GBB (deels) en VVD zich in kunnen vinden. De VVD ziet de vaststelling van kaders als 'onmisbaar noodzakelijk kwaad'. "Hiermee kunnen we de komst van megawindmolens blokkeren", vindt raadslid Hans Puijk. "We achten dit nodig om de achterdeur dicht te doen. Als je voorstemt, betekent dat niet dat je stemt voor windmolens."



Locatie in Toldijk

Volgens de wethouder wordt door de vastgestelde kaders de kans op provinciaal ingrijpen kleiner. Hij probeerde de inwoners van Toldijk, die maandagavond in actie kwamen bij het gemeentehuis, daarmee gerust te stellen. Hofman laat weten op de hoogte te zijn van geruchten over een windpark bij de Grote Beek: "Wij stellen hiermee voor om dat gebied uit te sluiten van hoge windmolens. Het antwoord op een initiatief vanuit de gemeente zal een duidelijk nee zijn en ik verwacht dat de provincie geen aanleiding heeft om dat te overrulen."



Bokkensprong van provincie

Oppositieleden Jan Engels (D66) en Wilko Pelgrom (CDA) zetten vraagtekens bij de term 'verwacht'. "Het is afhankelijk van wat er vandaag gebeurt en bij de behandeling van de Regionale Energie Strategie (RES)", aldus wethouder Hofman, die verwees naar afwachtend optreden in de gemeente Zevenaar. "Nu staan er vier windmolens bij Angerlo. Je neemt een risico als je geen verantwoordelijkheid neemt. Maar ik verwacht dat de provincie wel een hele rare bokkensprong maakt als ze ondanks onze initiatieven een ander project inpassen."





