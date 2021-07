Toch coronabesmettingen na grote feestavond, ondanks coronacheck-app

Bezoekers die zaterdag een feestavond bezochten in City Lido in Groenlo, doen er goed aan een coronatest af te laten nemen. Die oproep doen de uitgaanstent en burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre maandag nadat duidelijk is dat zeker drie bezoekers corona hadden. "Het systeem van de coronacheck-app is niet waterdicht", aldus Bronsvoort. Er waren 900 mensen op het feest.

Achteraf blijkt dat drie bezoekers van feest Let's Go Crazy in City Lido toch het coronavirus hadden. "Ondanks goede voorzorgsmaatregelen en toegangscontrole", schrijft de gemeente. Die werd daarover maandagochtend ingelicht door City Lido. De GGD Noord- en Oost-Gelderland is bezig met bron- en contactonderzoek en roept eveneens bezoekers op om zich zo snel mogelijk te laten testen.

Zorgelijk

De besmettingen laten volgens burgemeester Bronsvoort 'nogmaals zien dat het systeem van de coronacheck-app niet waterdicht is. Voor grootschalige evenementen is dit een zorgelijk punt. Nu de besmettelijke deltavariant van het coronavirus rondwaart kan dit tot een groot aantal besmettingen leiden'.

De burgemeester pleit voor een snelle evaluatie van het beleid, ook na een eerdere uitbraak van corona rond club Aspen Valley in Enschede. Daar was sprake van tientallen gevallen van corona.

Club baalt

"Wij balen hier enorm van", laat City Lido weten. Eigenaar Erwin de Roo benadrukt dat de bezoekers zaterdag allemaal zijn gecontroleerd. Zelf hoorde hij zondag over de eerste besmetting. "Dat was iemand die al een eerste prik had gehaald, maar zondag via de mail nog de uitslag kreeg van een eerdere test, en die was positief. En vandaag (maandag, red.) meldden zich nog twee personen met klachten. Die zijn meteen getest en ook positief."

De uitgaansgelegenheid zien geen andere optie dan een soortgelijk evenement aanstaande zaterdag te annuleren. Twee weken geleden zette City Lido op het allerlaatste moment nog een streep door de allereerste uitgaansavond na de coronaversoepelingen. De club wees toen op problemen met Testen voor Toegang en de coronacheck-app.