Vooralsnog geen nieuwe windmolens in Beuningen

De komst van nieuwe windmolens in de gemeente Beuningen stond op losse schroeven na een uitspraak van de Raad van State. Het college wil nu eerst de gevolgen van die uitspraak afwachten en de gemeenteraad stemt daar unaniem mee in.

"Stoppen met fossiele energie is bittere noodzaak." Zo begint raadslid Tjibbe Dikkerboom van GroenLinks. Toch wil ook hij de beslissing vooruit schuiven, maar wel met de verwachting dat van uitstel geen afstel zal komen. "Helaas is de Nederlandse Staat in gebreke gebleven."

Die laatste opmerking gaat over het besluit van de Raad van State. Die stelde woensdag dat de overheid voor een windmolenpark in de provincie Groningen nog te weinig onderzoek had gedaan naar de mogelijke milieu-effecten. Dit is een reactie op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Omdat die oordeelde dat voor een windpark in België meer onderzoek gedaan moest worden, moet dat ook in andere EU-landen, zoals in Nederland.

Door de uitspraak over het Groningse windmolenpark is voor de gemeente Beuningen onduidelijk wat de gevolgen zijn voor haar windmolenplannen. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem in met uitstel. Wethouder Piet de Klein hoopt na het zomerreces duidelijkheid te bieden.