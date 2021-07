Deze jaren 70-wijk moet over zes jaar al van het gas af zijn

Met die ambitie is Ermelo een van de eerste gemeenten van Gelderland die met een daadwerkelijk stappenplan komt. De bewoners van de jaren 70-wijk worden daar nauw bij betrokken en energieloket Veluwe Duurzaam begeleidt hen daarbij.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wilco Kaper is zo'n bewoner die meepraat over de verduurzaming. Hij is zelf bouwkundige en heeft dus een goede kijk op de ontwikkelingen op dat gebied. Hij woont al zo'n zeventien jaar in de wijk en heeft al behoorlijk wat gedaan om zijn woning duurzamer te maken: "Nou, we hebben de spouwmuren geïsoleerd. Daar zit een schuim in. We hebben de vloer geïsoleerd met een isolatieplaat en we hebben het dak van binnenuit geïsoleerd", somt hij op.

Toch weet hij niet of volledig van het gas af gaan wel zo'n goed idee is. "Nee, ik ben bang dat het toch wel lastig gaat worden", zegt Wilco. "We moeten natuurlijk eerst goed isoleren. Daar zijn we nu mee bezig. Maar dat is op zich ook nog wel keuzes maken en dat kan lastig zijn." En terwijl de Ermeloër met zijn hand een tikje op de CV-ketel geeft, zegt hij: "Maar om echt deze jongen eruit te slopen, dat vind ik nog wel een dingetje".

Niet onhaalbaar

Yvonne Feuerhahn van energieloket Veluwe Duurzaam is procesbegeleider in de Ermelose Wijk van de Toekomst. Ook zij ziet dat het aantal gasafsluitingen terugloopt en stelt dat de doelstelling dat de Ermelose wijk over zes jaar gasloos moet zijn, ambitieus is.

"Maar niet onhaalbaar. Waar meer tijd in gaat zitten, is dat elke woning maatwerk is", legt ze uit. "Plannen worden vaak geschreven op gemiddelden, op bouwjaar van een woning. Maar als je dan achter de voordeur komt, is geen enkel huis in de wijk meer hetzelfde."

Subsidie

Bovendien is het totaal aardgasvrij maken van een woning een dure bedoening, waar niet iedereen zomaar geld voor op de plank heeft liggen. Maar voor de Ermelose wijk is er een subsidie van de provincie: 12.000 euro per woning. In totaal zijn er 500 huizen in de wijk, waaronder 160 koopwoningen. Er is nog veel werk te doen dus en de vraag is of Ermelo het gaat redden om deze wijk in 2027 van het gas af te hebben.

"Ik betwijfel het. Ik moet het nog zien", zegt Wilco Kaper. "Zes jaar is heel erg kort. Er zitten heel veel nieuwe ontwikkelingen aan te komen die er voor kunnen zorgen dat we wel van het aardgas af kunnen. Maar die hebben we nu nog niet."

Bekijk hier de reportage