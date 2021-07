Dierenambulance rijdt minder ritten

"We moeten echt even schakelen”, laat bestuurslid Bjorn Harbers van de dierenambulance weten. “Er rijdt soms maar één dierenambulance in plaats van twee. We willen natuurlijk graag allebei de ambulances laten rijden.” De gewaardeerde vrijwilligers Olette van der Werf en Andrea Sebastian zijn gestopt vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Eerder vertrokken twaalf andere vrijwilligers, waardoor er nu veel rode plekken in het rooster van de Dierenambulance Gelderland Oost staan. De organisatie zoekt nieuwe vrijwilligers om goede hulpverlening te kunnen bieden.



Ook op bestuurlijk niveau wordt er gezocht naar nieuwe mensen. Sebastian en van der Werf zaten namelijk ook in het bestuur, Harbers blijft nu met twee collega's over. "We gaan nu ook op zoek naar nieuwe mensen voor in het bestuur", vertelt bestuurslid Harbers. "Maar het belangrijkste is dat we nieuwe mensen op de ambulance krijgen. Andrea en Olette deden namelijk heel veel voor de dierenambulance. Dat is een groot gemis."

Van der Werf en Sebastian hebben naar eigen zeggen noodgedwongen hun taken neergelegd. Op Facebook laten ze het volgende weten: "We vinden het erg jammer dat we moeten stoppen, maar ondanks het verdriet en het dierenleed, voeren de de blijde momenten de boventoon." Het bericht op Facebook is inmiddels verwijderd, waarom is niet bekend.