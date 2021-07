Burgemeester Meijers maakt digitaal kennis met inwoners

De afgelopen maanden stonden in het teken van inwerken. Burgemeester Meijers maakte kennis met de gemeenteraad, het college en haar andere collega’s bij de gemeente. Ze heeft al verschillende raadsvergaderingen en vergaderingen van het college geleid. Ook mocht ze maar liefst zeven koninklijke onderscheidingen uitreiken tijdens de lintjesregen. Verder bezocht ze horecagelegenheden in de gemeente. En ging ze lekker wandelen op verschillende mooie Burense plekken, al deed ze dat voor haar burgemeesterschap ook al.



Digitale kennismaking

Nu is het de hoogste tijd om kennis te maken met de inwoners van de gemeente. Dat gebeurt in vijf digitale kennismakingsbijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van organisaties uit de kernen aanwezig. De bijeenkomsten met inwoners van Buren/Erichem/Asch en Zoelen/Rijswijk/Kerk-Avezaath hebben al plaatsgevonden, net als met inwoners van Beusichem/Zoemond/Ravenswaaij. Maandag was de digitale bijeenkomst voor de inwoners van Eck en Wiel/Maurik/Ingen en op 12 juli 's middags zijn Ommeren/Lienden/Lingemeer aan de beurt.



Bezoek

Burgemeester Meijers: “Wat zijn dit leuke ontmoetingen! Ik merk dat mensen graag iets willen vertellen over hun woonplaats. Je ziet dat de deelnemers ook elkaar soms verrassen met ideeën. Het is erg leuk om op deze manier kennis te maken.” Na deze digitale ontmoetingen wil de burgemeester natuurlijk graag op bezoek in de verschillende plaatsen. Ze vraagt daarom of de inwoners hiervoor een plan willen maken. Tijdens de bijeenkomsten die al zijn geweest werd hier enthousiast op gereageerd, de verschillende plaatsen gaan aan de slag met een programma. Zo kan er later deze zomer een echte ontmoeting plaatsvinden. De burgemeester: “Als inwoonster van Tiel ken ik de gemeente Buren natuurlijk. Maar ik hoor nu zoveel over al die mooie plaatsen dat ik niet kan wachten om het met eigen ogen te gaan bekijken. Ik laat me graag verrassen!”

