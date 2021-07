'Fataal duikongeluk bij stuw Driel kwam door nalatigheid', OM eist werkstraffen

Bij een fataal duikongeval bij de stuw bij Driel in september 2017 hadden het duikbedrijf en de opdrachtgevers onvoldoende oog voor de risico's, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Tegen vier betrokkenen zijn maandag bij de strafzaak in de rechtbank in Zwolle werkstraffen geëist.

Op 8 september 2017 daalde een duiker van het bedrijf Hercules af naar de bodem van de stuw bij Driel om voor een inspectie van de zuidelijke boog van het complex. Kort nadat de duiker op de bodem was aangekomen, sloeg hij alarm. Hij werd een gat in de stuw in gezogen en meldde dat hij geen kant op kon. Anderhalve minuut later was de verbinding verbroken.

"Je kan wel zeggen dat dit een van de zwartste dagen in mijn leven was", aldus de uitvoerend directeur van Hercules in de rechtbank. Zelf was het die fatale dag niet aanwezig.

Het duikbedrijf had echter kunnen weten dat er een gat zat. Enkele weken eerder had een duiker van een ander bedrijf dat al gerapporteerd. Een medewerker van het opdrachtgevende staalbedrijf BSB van het desbetreffende staalbedrijf had dat rapport niet gelezen toen hij Hercules om een inspectie van de zuidboog vroeg. Voor die werkzaamheden was ook geen werkvergunning.

'Te gevaarlijk'

Deskundigen zeggen dat het te gevaarlijk is om aan de hoogwaterzijde van een stuw te duiken vanwege de mogelijke waterdruk bij een lek. "Uit niets blijkt dat er uitvoerig onderzoek is gedaan voor de veiligheid van de duikers ter plaatse. De veiligheidsinstructies op papier werden door de verdachten niet serieus genomen", aldus het OM.

Werkstraffen en boete

Tegen de twee toenmalige directeuren van Hercules is een werkstraf geëist van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk . De coördinator van het staalbedrijf en een invaller van Hercules hoorden voorwaardelijke werkstraffen tegen zich eisen. Het OM wil dat het duikbedrijf een ton boete krijgt, waarvan 40.000 euro voorwaardelijk.

De verdachten ontkenden aan het begin van de zitting verantwoordelijk te zijn voor de dood van de duiker. De rechtbank doet binnenkort uitspraak.

