Kinderen ontdekken nieuw Kindcentrum in De Plantage in Meteren

Wethouder Vastgoed Govert van Bezooijen: “De officiële opening laat nog even op zich wachten, maar we laten de kinderen niet langer in spanning. Er is erg hard gewerkt. Het is een positieve ontwikkeling dat dit project klaar is. De kinderen kunnen de laatste weken voor de zomervakantie wennen en het gebouw ontdekken. Het werd met veel enthousiasme ontvangen. Het ziet er prachtig uit en is een aanwinst voor omgeving.”



Veelzijdig gebouw

Het nieuwe pand is veelzijdig. Het biedt onderdak aan een basisschool, peuter- en buitenschoolse opvang. Ook is er een nieuwe gymzaal. Het is met recht een centrum voor kinderen. Het gebouw voldoet aan het kenmerk Frisse School, dat staat voor een gezond binnenmilieu. Tevens is er veel rekening gehouden met duurzaamheid. Het centrum is bijvoorbeeld gasloos, heel goed geïsoleerd en heeft het energielabel nul-op-de-meter. Met de bijna 300 zonnepanelen wordt alle energie die in een jaar gebruikt wordt, ook opgewekt. Op deze manier wil West Betuwe bijdragen aan de ambitie om in 2050 energieneutraal zijn.



Huisvestingsplan voor scholen

Het Kindcentrum De Plantage is niet het enige schoolgebouw dat in de gemeente wordt gerealiseerd. Met het integraal huisvestingsplan voor scholen volgen er meer projecten. De helft van de schoolgebouwen in West Betuwe is verouderd. Daarom is afgelopen februari een huisvestingsplan gepresenteerd. Hierin staat voor alle 33 scholen beschreven of ze in aanmerking komen voor volledige nieuwbouw, ingrijpende renovatie of verduurzaming.

