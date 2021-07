Nieuwenhuis richt zich op laatste week Tour

"Ik heb vorig jaar in de eerste etappe nog meer renners op de grond zien liggen dan dit jaar", zegt Nieuwenhuis over de vele valpartijen van de eerste week. "Ze waren alleen dit jaar wat heftiger." Nieuwenhuis' teamgenoot Jasha Sütterlin was één van de afvallers na de veelbesproken valpartij door de vrouw met het 'Omi en Opi'-bordje: "Hij heeft toen een pols gebroken of zwaar gekneusd en kon helaas niet door." Voor de 25-jarige prof is het een typische eerste Tourweek: "Er is altijd hectiek in de eerste dagen van de Tour. Ik heb er twee gereden en twee keer was het raak, dus ik denk dat het erbij hoort."



Voor Team DSM is het nog wachten op een eerste etappeoverwinning: "We hebben natuurlijk nog niet echt een klinkend resultaat geboekt op dit moment, maar we zaten er een paar keer dicht bij." De ploeg van de Achterhoeker hoopt met sprinter Cees Bol een etappe te winnen: "We hebben het gevoel dat het steeds beter met hem gaat en we hopen toch de komende dagen wat te laten zien."



Mont Ventoux

Na een paar vlakkere etappes, waar de ploeg van Nieuwenhuis hoopt op een overwinning met sprinter Bol of door middel van een vlucht, zoekt het peloton de hoogte weer op. "De etappe waarin we twee keer de Mont Ventoux doen, dat wordt gewoon weer overleven", zegt Nieuwenhuis over de Kale Berg. "Het heeft toch ook wel weer wat, ik heb de Mont Ventoux nog nooit gereden. Hopen op opnieuw een goeie dag."



Hopen op een ontspanning

De Zelhemmer is de eerste week relatief anoniem doorgekomen, maar daar hoopt hij verandering in te brengen: "Mocht er een etappe zijn waarbij we verwachten dat de vlucht het gaat halen, dan ga ik ook gewoon proberen mee te zitten." Vooral in de laatste week zijn er meerdere vlakke ritten waarin Team DSM hoopt op een ritzege. Nieuwenhuis: "Het is alleen niet dat je dat op voorspelling doet, het is even kijken hoe ik me dan nog voel."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: