Speciale corona-afdelingen vrijwel allemaal opgedoekt

Gisteren lagen er 236 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Zo weinig patiënten verspreid over heel het land betekent dat er per ziekenhuis maar een handjevol of zelfs helemaal geen coronapatiënten liggen.

“Sinds eind vorige week hebben wij zowel in de kliniek als op de IC geen COVID-19-patiënten meer”, laat het Gelre in Apeldoorn en Zutphen maandag weten. Ook andere hospitalen, zoals ziekenhuis Rivierenland in Tiel en het Slingeland in Doetinchem, hebben al eens nul coronapatiënten gehad. “Dat is een gekke gewaarwording. Maar voordat we het konden vieren, was het bed alweer bezet, bij wijze van spreken”, zegt een woordvoerder van Rivierenland.

Geen laatste coronapatiënt

Want de laatste coronapatiënt zal er voorlopig niet zijn. “Vooral ook met het oog op het najaar waarvan we nu nog niet weten of het virus (en gemuteerde versies) weer gaat oplaaien. Het zou zo maar kunnen dat we dan weer een groei in het aantal coronapatiënten gaan zien”, waarschuwt het Nijmeegse CWZ.

Desondanks zijn vrijwel alle corona-afdelingen in de provincie opgedoekt. Coronapatiënten die er komen, worden nu op reguliere isolatiekamers verpleegd. “Op de afdeling interne geneeskunde hebben we nu twee of drie sluiskamers. Personeel hoeft daar niet meer de hele tijd rond te lopen in maanpakjes, maar alleen nog als ze die kamers ingaan”, vertelt een woordvoerder van het Radboudumc in Nijmegen.

Permanente coronavleugel

Alleen het Rijnstate in Arnhem houdt een speciale coronavleugel, met acht bedden. “Permanent, omdat wij denken dat corona onderdeel blijft van de maatschappij.” Dat zeggen ook andere ziekenhuize, zoals het SKB in Winterswijk, hoewel die alle spullen vooralsnog wel hebben opgeruimd: “Maar inmiddels zijn we wel ervaren: zodra de aanleiding er is, kunnen we zo weer opschalen. We hopen zo lang mogelijk dat we het niet nodig hebben.”

