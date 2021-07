Westervoort start wél met opstapplaatsen leerlingenvervoer, maar niet voor iedereen

Een motie van GroenLinks, D66 en de PvdA voor het schrappen van de opstapplaatsen haalde het maandagavond niet in de raad. Wel gaat Westervoort goed kijken welke kinderen gebruik kunnen maken van de opstapplaatsen. De gemeente zal zeker uitzonderingen maken en een aantal zal nog thuis opgehaald worden. Ook moet het eenvoudiger worden voor ouders met kinderen op het speciaal onderwijs om een beschikking aan te vragen.

Bij ouders in Duiven en Westervoort waren grote zorgen ontstaan over de plotselinge wijziging in het leerlingenvervoer. De twee gemeenten werken gedeeltelijk samen en hebben dezelfde verordening voor leerlingenvervoer. Onlangs kregen ouders ineens te horen dat vanaf volgend jaar gebruik gemaakt zou worden van opstapplaatsen. Kinderen zouden dan naar een centrale plek in de buurt moeten komen om met de bus naar school gebracht te worden. In de middag zouden ze dan bij diezelfde plek weer afgezet worden.

Ouders in de stress

Voor veel ouders die kinderen hebben met een fysieke of verstandelijke beperking is dit helemaal geen optie. Het zou voor kind en ouders enorm veel stress en problemen veroorzaken. Verschillende ouders uit Westervoort en Duiven kwamen samen in actie tegen het besluit en trokken aan de bel bij de politiek in Duiven. Met succes, want daar stemde de gemeenteraad twee weken geleden unaniem tegen de opstapplaatsen.

Maar ook al gaat het hier om wijziging van de gezamenlijke ambtelijke organisatie van Duiven en Westervoort (1Stroom), de gemeenten hebben wel een eigen verordening. Dus het raadsbesluit van Duiven geldt niet voor Westervoort. "Een beetje verwarrend", zegt Mireille Uilenhoed namens de betrokken ouders. "Maar we hebben na de gemeenteraad van Duiven ook meteen de raadsfracties van Westervoort benaderd."

Uilenhoeds dochter Eefje (9) heeft een verstandelijke en fysieke beperking. Ze moet elke dag met de bus naar school in Arnhem. "Het zou voor Eefje verschrikkelijk zijn als ze ergens moet wachten, dan gaat ze zichzelf bijten en kan ze fysiek worden naar anderen toe", zei Uilenhoed eerder.

Betere communicatie

Onlangs heeft de bezorgde moeder ook een gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Breunissen van Westervoort waarin ze haar en de zorgen van veel andere ouders heeft geuit. "Dat heeft wel geholpen. We hebben anderhalf uur gepraat."

Volgens Mireille Uilenhoed zal er - in Westervoort dus - echt goed gekeken worden of een kind wel naar een opstapplaats kan. "Ik heb aangegeven dat de communicatie vanuit de gemeenten beter had gekund. Door het bericht van de opstapplaatsen schoten alle ouders meteen in de stress, dat had misschien niet gehoeven als ze het beter hadden uitgelegd."

Ze vindt wel dat er sowieso een evaluatiemoment moet komen van de opstapplaatsen. Dat laatste beaamde wethouder Breunissen in de raadsvergadering. "We gaan dit zeker evalueren. En er komt een klankbordgroep van ouders zodat we ook in gesprek blijven over dit soort zaken." Hij benadrukt ook dat er ouders zijn die wel positief hebben gereageerd op de opstapplaatsen. "Voor sommige kinderen op het speciaal onderwijs is het fijn dat ze nu minder lang in het busje hoeven te zitten."

Een motie van VVD en CDA om het makkelijker te maken voor ouders om een beschikking aan te vragen voor hun kind werd gesteund door alle partijen, behalve de SP. Ook is het de bedoeling dat ouders vanaf nu alle papieren niet meer elk jaar opnieuw in hoeven te vullen.

