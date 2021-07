Woest & Bijster nu in najaar 2022 in Ede

Het culturele festival Woest & Bijster, wat oorspronkelijk in Ede zou plaatsvinden in de maanden augustus, september en oktober van dit jaar, vindt nu plaats in 2022. Dat liet wethouder Hester Veltman weten in antwoord op raadsvragen gesteld door Bart Omlo van de Edese VVD fractie.

Bart Omlo: "In 2020 kondigde het college aan dat het culturele festival Woest & Bijster in augustus tot en met oktober 2021 zou plaatsvinden in Bennekom en Ede. Zelfs in een grotere XL-versie ten opzichte van eerdere edities in 2016 en 2018. Het culturele evenement heeft een landelijke uitstraling, passend in de lijn met het eerder in Ede georganiseerde NK Wielrennen en 2018".

Eerder dit jaar werd bekend dat het festival dit jaar niet doorgaat vanwege de coronacrisis en dat de organisatie zich richt op 2022. Wethouder Hester Veltman laat weten dat het festival nu gepland staat voor 2022: "Met de organisatie van Woest & Bijster is afgesproken dat het festival een jaar doorschuift naar 2022. De organisatie is daartoe van harte bereid. De inzet is om het festival in 2022 in Ede te laten plaatsvinden".

De gemeente Ede draagt financieel bij aan het culturele festival, Hester Veltman stelt in de beantwoording op de raadsvragen: "Binnen de gemeentelijke begroting van Cultuur is rekening gehouden met een beperkte kostenverhoging. Van de verleende subsidie staat € 125.000,- gereserveerd op de rekening van de gemeente Ede ten behoeve van het evenement Woest & Bijster. Dit bedrag is beschikbaar zodra voor het aangepaste projectplan door de provincie Gelderland een natuurvergunning is afgegeven en het projectplan met het daarbij behorend dekkingsplan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders".