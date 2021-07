Donderdag avond 1 juli heeft de Edese gemeenteraad gesproken over de reserve cofinanciering. Vanuit de reserve (dit jaar € 10,5 miljoen) mag het College ieder jaar een kwart van het geld naar eigen inzicht besteden. De belangrijkste voorwaarde is dat 50% van het geld door andere partijen wordt geleverd, zoals Den Haag of de provincie.

De projecten hoeven niet op de goedkeuring te rekenen van de Edese gemeenteraad, de verantwoording vindt achteraf plaats. De fractie van D66 kon niet instemmen met de reserve cofinanciering. Fractievoorzitter Stephan Neijenhuis van D66, liet op de website van de partij weten: “Dat klinkt natuurlijk heel mooi, gratis geld van anderen naar Ede halen, maar het is totaal niet logisch. Het is alsof je boodschappen gaat doen en alleen maar dingen uit de bonus mag kopen. Dan zit je een week lang cola te drinken omdat dat 50% korting heeft, terwijl je eigenlijk zin had in de gewone huismerk ijsthee die sowieso veel goedkoper is. Je bouwt dus een blinde vlek op voor goede investeringen waar toevallig geen cofinanciering voor mogelijk is. Denk aan de investeringen in nieuwbouw van scholen. Erg belangrijk, maar geen cofinanciering van 50% mogelijk.

Alleen op onderwijs schuift de gemeente ieder jaar weer investeringen vooruit. Dat zijn de verkeerde keuzes.”

Niet alleen D66 had moeite met de reserve, dat gold ook voor diverse andere oppositiepartijen. Een kwart van het reserve, circa 1,8 miljoen mag het college van burgemeester en wethouders gedurende een jaar uitgeven, echter aan het eind van het jaar moet het college van B&W komen met een verantwoording. Het geld kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld natuur, autowegen of het centrum.

Stephan Neijenhuis van D66 deed het voorstel om door de raad te laten vaststellen hoeveel geld naar welk van de zes thema’s zou gaan. Wethouder Leon Meijer kon zich niet vinden in dit voorstel en noemde het 'bureaucratische rompslomp'. Een term waarin Stephan Neijenhuis zich niet kan vinden: “Dat is niet de goede houding. Van het Impuls Investeringsfonds de afgelopen jaren hebben we altijd de uitgaven zo vastgesteld en we hebben nooit gehoord dat het College achter het net heeft gevist. Voorstellen worden er sterker van als de raad mee kan denken vanuit het democratische mandaat dat ze hebben.”