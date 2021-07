Stikstofregels bedreigen de boer: 'Laat dit een waarschuwing zijn'

Van der Tak stelt dat het volgende kabinet goed moet nadenken over de stikstofdoelen die voor de toekomst worden gesteld. "Als je nu onhaalbare normen stelt, beëindig je daarmee álle land- en tuinbouw in grote delen van Nederland", zegt Van der Tak.

Bekijk onze reportage.

'Het onderstreept onze zorgen'

"Het is een duidelijk rapport: de sector gaat op slot als de boel wordt aangescherpt", zegt Harold Zoet. Hij is bestuurslid van LTO Noord in de regio Oost. Het is volgens hem het zoveelste stikstofrapport waarin de boeren onder een vergrootglas liggen.

"We kunnen niet voorstellen dat de landbouw het enigste probleem is. De stikstofuitstoot is een veel groter probleem." Er is wel een verschil met andere rapporten. "Dit is er één dat de zorgen van de agrariërs onderstreept. Dit gevoel leeft al heel lang bij de boeren."

Hij maakt zich hoorbaar zorgen. "De mensen die voor ons eten zorgen, hebben perspectief nodig dat ze kunnen blijven produceren. Eten is een eerste levensbehoefte. We moeten vierkant achter ze gaan staan."

